Главная Новости Политика Украины 2025 У нардепов опускаются руки: что для власти важнее фронта
commentss НОВОСТИ Все новости

У нардепов опускаются руки: что для власти важнее фронта

Народная депутат Геращенко рассказала, почему у нардепов опускаются руки

3 декабря 2025, 20:16
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В среду, 3 декабря, Верховная Рада проголосовала за государственный бюджет. Однако данное решение поддержали не все народные избранники.

У нардепов опускаются руки: что для власти важнее фронта

ВРУ. Фото из открытых источников

Народная депутат Ирина Геращенко прокомментировала голосование за бюджет. По ее словам, в документе на лживые Telegram-каналы — 4 млрд на "стратегические коммуникации", и на марафон.

"Власть думает не о фронте, а о пропаганде, продолжая медиакиллерство в Telegram-каналах. Между тем народ, с подачи позитивных блогеров, продолжает обсуждать "шоппинг в Милане" депутатов ЕС и мой старый свитер, а не коррупцию государственного масштаба в бюджете. Иногда опускаются руки, если честно”, – объяснила народная депутат.

Ранее она сообщила, что в Верховной Раде создана коалиция "Слуг" и "ОПЗЖ". Именно они, как пояснила нардепка, проголосовали за бюджет на 2026 год, где остается марафон, "стратегические коммуникации", поднимаются расходы на ОП, ГБР, ГПУ, но ни копейки — на увеличение зарплат военным.

"257 депутатов это все поддержали и несут за это полную ответственность. "Слуги народа" не сделали ни одного вывода из политического кризиса...", — объяснила Геращенко.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что вопрос нехватки средств — актуален для Украины. Власти пытаются найти варианты, которые помогут снизить дефицит бюджета. Однако, по мнению народных депутатов, ищут простые решения, которые обернутся и против простых украинцев, и со временем против государства.

Народный депутат Алексей Гончаренко объяснил, что наши власти долго не думают — когда надо латать бюджет. Проще всего, по его словам, ударить по тем, кто уже платит налоги, а не по тем, кто их ворует.




Источник: https://t.me/irynagerashchenko/21735
