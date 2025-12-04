logo_ukra

У Києва вже вривається терпець: озвучено нову категоричну вимогу до влади США
commentss НОВИНИ Всі новини

У Києва вже вривається терпець: озвучено нову категоричну вимогу до влади США

Стефанішина зазначила, що Росія зірвала переговори з США та в Будапешті й не обговорила чесно 28-пунктовий мирний план

4 грудня 2025, 09:00
Автор:
avatar

Клименко Елена

Україна розраховує на ухвалення Конгресом США закону, який посилить санкційний тиск на Росію та визнає її державою-спонсором тероризму. Про це повідомила посол України в США Ольга Стефанішина.

У Києва вже вривається терпець: озвучено нову категоричну вимогу до влади США

Фото: з відкритих джерел

"Ми маємо міцну двопартійну підтримку й сприяння. Ми щойно провели слухання в Сенаті щодо викрадених українських дітей, на яких я та мої колеги з різних секторів в Україні виступили зі свідченнями", – зазначила Стефанішина, підкресливши значення цього питання для законодавців.

Дипломатка висловила сподівання, що Сенат ухвалить закон, що визнає Росію спонсором тероризму, зокрема на підставі численних фактів викрадення дітей. Вона також наголосила на активній роботі з Палатою представників та Сенатом над мобілізацією двопартійної підтримки щодо законопроєкту про санкції, відомого як Закон Грема-Блюменталя.

"Ми не повинні чекати чергових обіцянок про 'завтра' від Росії. Вони вже скоїли багато злочинів", – заявила Стефанішина, підкреслюючи, що потрібні конкретні заходи, а не пусті заяви.

Вона додала, що Росія не продемонструвала готовності до конструктивних переговорів: країна не погодилася на домовленості зі США під час зустрічі лідерів у Алясці, провалила заплановану зустріч у Будапешті та не забезпечила чесного обговорення 28-пунктового мирного плану.

"Цього достатньо, тож президент Трамп повинен мати більше важелів впливу. І я думаю, що Сенат міг би надати йому такі важелі для подальших переговорів", – резюмувала посол.

Як вже писали "Коментарі", російський диктатор Володимир Путін звинуватив європейські держави в нібито блокуванні мирного врегулювання конфлікту в Україні. За його словами, у разі будь-яких провокацій Росія готова вступити у пряме протистояння з країнами Європи. Ці заяви прозвучали напередодні зустрічі Путіна із представниками США, Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, повідомляє AP.



Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/4065817-ukraina-zberigae-micnu-dvopartijnu-pidtrimku-v-kongresi-ssa-ta-ocikue-bilse-tisku-na-rosiu-stefanisina.html
