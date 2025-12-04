У Киева уже врывается терпение: озвучено новое категорическое требование к властям США

Украина рассчитывает на принятие Конгрессом США закона, который ужесточит санкционное давление на Россию и признает ее государством-спонсором терроризма. Об этом сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина.

Фото: из открытых источников

"Мы имеем прочную двухпартийную поддержку и содействие. Мы только что провели слушания в Сенате по похищенным украинским детям, на которых я и мои коллеги из разных секторов в Украине выступили со показаниями", — отметила Стефанишина, подчеркнув значение этого вопроса для законодателей.

Дипломатка выразила надежду, что Сенат примет закон, признающий Россию спонсором терроризма, в том числе на основании многочисленных фактов похищения детей. Она также отметила активную работу с Палатой представителей и Сенатом над мобилизацией двухпартийной поддержки относительно законопроекта о санкциях, известного как Закон Грэма-Блюменталя.

"Мы не должны ждать очередных обещаний о 'завтра' от России. Они уже совершили много преступлений", — заявила Стефанишина, подчеркивая, что нужны конкретные меры, а не пустые заявления.

Она добавила, что Россия не продемонстрировала готовность к конструктивным переговорам: страна не согласилась на договоренности с США во время встречи лидеров в Аляске, провалила запланированную встречу в Будапеште и не обеспечила честного обсуждения 28-пунктного мирного плана.

"Этого достаточно, так что президент Трамп должен иметь больше рычагов влияния. И я думаю, что Сенат мог бы предоставить ему такие рычаги для дальнейших переговоров", – резюмировала посол.

