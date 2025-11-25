У Дніпрі зірвалося передвиборче турне Арахамії під ширмою "прифронтових міст"

21 листопада в "Менорі" так звана Асоціація прифронтових міст і громад провела Форум безпеки "Життя поруч із фронтом". Однак, як повідомляє Obozrevatel, жодних важливих питань вирішено не було. Видання пише, що частина учасників покинули захід так і не зрозумівши його мети. Як повідомляло ЗМІ, форум пов’язують із політичним проєктом Давида Арахамії та екснардепа ОПЗЖ Ігоря Абрамовича.

Форум безпеки "Життя поруч із фронтом"

Видання пише, що організація заходу була доручена меру Харкова Ігорю Терехову. Він же голова цієї асоціації. Втім, цю задачу Терехов провалив. На ньому перелік міських голів фактично завершився. У залі не було жодного представника з найбільших прифронтових міст, в тому числі і області, хоч захід проводили у Дніпрі. Від обласного центру не було ані мера, ані його заступника. Кривий Ріг обмежився делегуванням чиновника низького рівня. Промовистий сигнал щодо рівня заходу.

Натомість у першому ряду опинилася депутатка та голова партії "Слуга народу" Дніпровської міськради Аліада Мансурова. Obozrevatel пише, що саме завдяки Арахамії у свій час Мансурова отримала місце у партії. Її також пов'язують із, Олександром Петровським, який нині переховується у Відні.





Депутатка та голова партії "Слуга народу" Дніпровської міськради Аліада Мансурова

Видання вказує, що на цьому тлі не менш дивною виглядала й участь секретарки Полтавської облради Катерини Ямщикової. Представниці регіону, який не має статусу прифронтового.

За даними ЗМІ, частина присутніх відверто не розуміла, навіщо їх узагалі зібрали. Замість змістовного діалогу про проблеми прифронтових громад вони отримали подію, що не вирішувала жодного питання. Obozrevatel наголошує, що усе більше виглядало як політичні ігри Терехова та спроба внести розкол у роботу Конгресу місцевих громад, який діє під керівництвом президента України. Як повідомляло ЗМІ, в ОП цей захід вже викликав негативну реакцію, оскільки це політичний проєкт Давіда Арахамії. Спонсор – колишній депутат від ОПЗЖ з Харківщини Ігор Абрамович, який нині перебуває за кордоном. Журналісти зауважують, що все це в той час, коли Арахамія влаштовує партійний заколот проти президента. Щодо ролі Терехова у цьому проєкті, це може зіграти для нього поганий жарт.





Учасники форуму безпеки "Життя поруч із фронтом"

Obozrevatel додає, що Асоціація прифронтових міст і громад з’явилася лише у вересні. Публічно заявляли про створення платформи з представників восьми прифронтових областей та інших представників влади. За даними видання, на практиці ініціатива від самого початку сфокусувалася на вузькому колі лояльних фігур. В той час, поки Харків щодня переживає обстріли, Терехов перебуває чомусь у Дніпрі і замість реальної роботи для міста витрачає час на сумнівні заходи.