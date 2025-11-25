В Днепре сорвалось предвыборное турне Арахамии под ширмой "прифронтовых городов"

21 ноября в "Меноре" так называемая Ассоциация прифронтовых городов и общин провела Форум безопасности "Жизнь рядом с фронтом". Однако, как сообщает Obozrevatel, никаких важных вопросов не было решено. Издание пишет, что часть участников покинули мероприятие так и не поняв его цели. Как сообщало СМИ, форум связывают с политическим проектом Давида Арахамии и экс-нардепа ОПЗЖ Игоря Абрамовича.

Форум безопасности "Жизнь рядом с фронтом"

Издание пишет, что организация мероприятия была поручена мэру Харькова Игорю Терехову. Он же глава этой ассоциации. Впрочем, эту задачу Терехов провалил. На нем список городских голов фактически завершился. В зале не было ни одного представителя из самых больших прифронтовых городов, в том числе и области, хотя мероприятие проводили в Днепре. От областного центра не было ни мэра, ни его заместителя. Кривой Рог ограничился делегированием чиновника низкого уровня. Говорящий сигнал относительно уровня мероприятия.

В первом ряду оказалась депутат и председатель партии "Слуга народа" Днепровского горсовета Алиада Мансурова. Obozrevatel пишет, что именно благодаря Арахамии одно время Мансурова получила место в партии. Ее также связывают с Александром Петровским, который сейчас скрывается в Вене.





Депутат и председатель партии "Слуга народа" Днепровского горсовета Алиада Мансурова

Издание указывает, что на этом фоне не менее странным выглядело и участие секретарши Полтавского облсовета Екатерины Ямщиковой. Представительницы региона, не имеющего статуса прифронтового.

По данным СМИ, часть собравшихся откровенно не понимала, зачем их вообще собрали. Вместо содержательного диалога о проблемах прифронтовых общин они получили событие, не решавшее никакого вопроса. Obozrevatel отмечает, что все больше выглядело как политические игры Терехова и попытка внести раскол в работу Конгресса местных общин, который действует под руководством президента Украины. Как сообщало СМИ, в ОП это мероприятие уже вызвало негативную реакцию, поскольку это политический проект Давида Арахамии. Спонсор – бывший депутат от ОПЗЖ из Харьковщины Игорь Абрамович, ныне находящийся за границей. Журналисты отмечают, что все это в то время, когда Арахамия устраивает партийный мятеж против президента. Что касается роли Терехова в этом проекте, то это может сыграть для него плохую шутку.





Участники форума безопасности "Жизнь рядом с фронтом"

Obozrevatel добавляет, что Ассоциация прифронтовых городов и общин появилась только в сентябре. Публично заявляли о создании платформы из представителей восьми прифронтовых областей и других представителей власти. По данным издания, на практике инициатива с самого начала сфокусировалась на узком кругу лояльных фигур. В то время пока Харьков ежедневно переживает обстрелы, Терехов находится почему-то в Днепре и вместо реальной работы для города тратит время на сомнительные мероприятия.