Тривожний дзвінок Зеленському: The Economist розкритикував владу за помилку у липні і не лише

Україна продовжує давати відсіч Росії у той час, як влада робить помилку за помилкою. Західні аналітики згадали про бажання влади взяти під контроль антикорупційні органи в липні. Про це йдеться у статті The Economist.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

ЗМІ пише про брак демократичної легітимності в Україні.

"Довіра між урядом та суспільством зруйнована", — зазначив високопосадовець виданню.

The Economist зазначає, невдоволення досягло апогею в липні, коли уряд незграбно спробував обмежити діяльність двох незалежних антикорупційних агентств, оскільки їх розслідування надто наблизилися до високопосадовців. Занепокоєння іноземних союзників та опозиція з боку населення змусили уряд відступити.

"Зеленський був демократичнішим на початку, але всі оплески відправили його до космосу", – каже виданню інсайдер.

"Наразі рішення приймаються дедалі вужчим колом довірених осіб. Головним серед них є Андрій Єрмак, його керівник апарату, жорстока людина, чия влада не виправдовується ні її досвідом, ні його повноваженнями як не обраного чиновника", – йдеться у матеріалі.

Аналітики звертають увагу, що Україна знову постала з такими проблемами, як загрози опозиційним ЗМІ та їх рекламодавцям. Влада розгорнула юридичну війну проти політичних опонентів, включаючи колишнього президента Петра Порошенка.

