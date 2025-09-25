logo_ukra

Тривожний дзвінок Зеленському: The Economist розкритикував владу за помилку у липні і не лише
НОВИНИ

Тривожний дзвінок Зеленському: The Economist розкритикував владу за помилку у липні і не лише

The Economist пише про дефіцит демократії в Україні

25 вересня 2025, 07:18
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Україна продовжує давати відсіч Росії у той час, як влада робить помилку за помилкою. Західні аналітики згадали про бажання влади взяти під контроль антикорупційні органи в липні. Про це йдеться у статті The Economist.

Тривожний дзвінок Зеленському: The Economist розкритикував владу за помилку у липні і не лише

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

ЗМІ пише про брак демократичної легітимності в Україні.

"Довіра між урядом та суспільством зруйнована", — зазначив високопосадовець виданню.

The Economist зазначає, невдоволення досягло апогею в липні, коли уряд незграбно спробував обмежити діяльність двох незалежних антикорупційних агентств, оскільки їх розслідування надто наблизилися до високопосадовців. Занепокоєння іноземних союзників та опозиція з боку населення змусили уряд відступити.

"Зеленський був демократичнішим на початку, але всі оплески відправили його до космосу", – каже виданню інсайдер.

"Наразі рішення приймаються дедалі вужчим колом довірених осіб. Головним серед них є Андрій Єрмак, його керівник апарату, жорстока людина, чия влада не виправдовується ні її досвідом, ні його повноваженнями як не обраного чиновника", – йдеться у матеріалі.

Аналітики звертають увагу, що Україна знову постала з такими проблемами, як загрози опозиційним ЗМІ та їх рекламодавцям. Влада розгорнула юридичну війну проти політичних опонентів, включаючи колишнього президента Петра Порошенка.

Читайте також на порталі "Коментарі" — вибори в Україні можуть відбутися без підписання мирного договору про припинення війни в Україні, але з обов'язковою умовою – забезпечення перемир'я з належним рівнем безпеки. Як повідомляє портал "Коментарі", таку заяву в інтерв'ю телеканалу "Fox News" зробив президент України Володимир Зеленський.




Джерело: https://www.economist.com/europe/2025/09/23/ukraine-faces-deepening-military-political-and-economic-problems?giftId=bc8d103f-4b43-44d8-b81a-b1afcd664e43&utm_campaign=gifted_article&fbclid=IwY2xjawNBM0ZleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFyWnloa1ZKeUFtejhtZTFJAR6n_jf5a
