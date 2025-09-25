Рубрики
Украина продолжает давать отпор России в то время, как власть совершает ошибку за ошибкой. Западные аналитики вспомнили желание власти взять под контроль антикоррупционные органы в июле. Об этом говорится в статье "The Economist".
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
СМИ пишет о недостатке демократической легитимности в Украине.
The Economist отмечает, недовольство достигло апогея в июле, когда правительство неуклюже попыталось ограничить деятельность двух независимых антикоррупционных агентств, поскольку их расследования слишком приблизились к высокопоставленным лицам. Беспокойство иностранных союзников и оппозиция со стороны населения заставили правительство отступить.
Аналитики обращают внимание, что Украина вновь стукнулась с такими проблемами, как угрозы оппозиционным СМИ и их рекламодателям. Власти развернули юридическую войну против политических оппонентов, включая бывшего президента Петра Порошенко.
