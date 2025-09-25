Украина продолжает давать отпор России в то время, как власть совершает ошибку за ошибкой. Западные аналитики вспомнили желание власти взять под контроль антикоррупционные органы в июле. Об этом говорится в статье "The Economist".

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

СМИ пишет о недостатке демократической легитимности в Украине.

"Доверие между правительством и обществом разрушено", — отметил высокопоставленный чиновник изданию.

The Economist отмечает, недовольство достигло апогея в июле, когда правительство неуклюже попыталось ограничить деятельность двух независимых антикоррупционных агентств, поскольку их расследования слишком приблизились к высокопоставленным лицам. Беспокойство иностранных союзников и оппозиция со стороны населения заставили правительство отступить.

"Зеленский был более демократичным в начале, но все аплодисменты отправили его в космос", – говорит изданию инсайдер.

"Сейчас решения принимаются все более узким кругом доверенных лиц. Главным среди них является Андрей Ермак, его руководитель аппарата, жестокий человек, чья власть не оправдывается ни его опытом, ни его полномочиями как не избранного чиновника", – говорится в материале.

Аналитики обращают внимание, что Украина вновь стукнулась с такими проблемами, как угрозы оппозиционным СМИ и их рекламодателям. Власти развернули юридическую войну против политических оппонентов, включая бывшего президента Петра Порошенко.

