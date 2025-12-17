logo_ukra

Трамп точно не очікував на такий пас: розкрито суть інтриги Зеленського щодо виборів
НОВИНИ

Трамп точно не очікував на такий пас: розкрито суть інтриги Зеленського щодо виборів

Трамп підкреслює важливість проведення президентських виборів, а Україна готова їх провести лише за умови перемир’я, яке Росія відкидає

17 грудня 2025, 12:45
Автор:
avatar

Клименко Елена

США в межах свого "мирного плану" пропонують Україні піти на певні територіальні поступки, що викликає дискусії всередині держави. Президент Володимир Зеленський підкреслив, що рішення з цього питання має ухвалювати українське суспільство, і одним із варіантів є проведення референдуму. При цьому він не може просто відмовитися від пропозицій Вашингтона, адже президент США Дональд Трамп неодмінно підкреслить, що Україна не бажає співпрацювати та що він уже втомився від переговорів, зазначає політична оглядачка Юлія Забєліна.

Трамп точно не очікував на такий пас: розкрито суть інтриги Зеленського щодо виборів

Володимир Зеленський і Дональд Трамп. Фото: УНІАН

За її словами, українська влада повинна формулювати відповідь США таким чином, щоб уникнути нових конфліктів з американським лідером. На думку Забєліної, ідея проведення референдуму є досить креативною та водночас демонструє, що український народ не підтримує відведення військ із Донбасу. Це дозволяє Зеленському показати Трампу реальну позицію країни, водночас не конфліктуючи безпосередньо з американським президентом, який часто оперує "міфологічними" даними соціології, наприклад, стверджуючи, що більшість українців підтримують його мирний план.

Політична оглядачка підкреслила, що такий підхід українського президента є вигідним маневром: проведення референдуму та відкрита дискусія про вибори демонструють, що країна прагне демократичних процедур, водночас наголошуючи на безпекових умовах. Зеленський не може просто відмовитися від участі у виборах, адже це створить негативне враження для міжнародних партнерів.

Щодо президентських виборів, Трамп неодноразово підкреслював їхню необхідність, оскільки в Україні давно не проводили виборчий процес. Зеленський підтвердив готовність до проведення голосування, однак підкреслив, що умови безпеки мають бути забезпечені. За словами Забєліної, питання виборів обговорювалось в Офісі Президента ще до заяв Трампа. Зокрема, розглядався варіант тимчасового перемир’я на два місяці, про яке американська сторона мала б домовитися з Росією, щоб Україна могла організувати безпечні вибори.

Як вже писали "Коментарі", на Запорізькому напрямку, де російська армія за останні тижні змогла досягти найбільшого просування, українські екіпажі безпілотників фактично без упину стримують тиск противника та замислюються, як довго їм вистачить сил утримувати фронт.  



