Трамп точно не очікував на такий пас: розкрито суть інтриги Зеленського щодо виборів

США в межах свого "мирного плану" пропонують Україні піти на певні територіальні поступки, що викликає дискусії всередині держави. Президент Володимир Зеленський підкреслив, що рішення з цього питання має ухвалювати українське суспільство, і одним із варіантів є проведення референдуму. При цьому він не може просто відмовитися від пропозицій Вашингтона, адже президент США Дональд Трамп неодмінно підкреслить, що Україна не бажає співпрацювати та що він уже втомився від переговорів, зазначає політична оглядачка Юлія Забєліна.

Володимир Зеленський і Дональд Трамп. Фото: УНІАН

За її словами, українська влада повинна формулювати відповідь США таким чином, щоб уникнути нових конфліктів з американським лідером. На думку Забєліної, ідея проведення референдуму є досить креативною та водночас демонструє, що український народ не підтримує відведення військ із Донбасу. Це дозволяє Зеленському показати Трампу реальну позицію країни, водночас не конфліктуючи безпосередньо з американським президентом, який часто оперує "міфологічними" даними соціології, наприклад, стверджуючи, що більшість українців підтримують його мирний план.

Політична оглядачка підкреслила, що такий підхід українського президента є вигідним маневром: проведення референдуму та відкрита дискусія про вибори демонструють, що країна прагне демократичних процедур, водночас наголошуючи на безпекових умовах. Зеленський не може просто відмовитися від участі у виборах, адже це створить негативне враження для міжнародних партнерів.

Щодо президентських виборів, Трамп неодноразово підкреслював їхню необхідність, оскільки в Україні давно не проводили виборчий процес. Зеленський підтвердив готовність до проведення голосування, однак підкреслив, що умови безпеки мають бути забезпечені. За словами Забєліної, питання виборів обговорювалось в Офісі Президента ще до заяв Трампа. Зокрема, розглядався варіант тимчасового перемир’я на два місяці, про яке американська сторона мала б домовитися з Росією, щоб Україна могла організувати безпечні вибори.

