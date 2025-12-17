Трамп точно не ожидал такого паса: раскрыта суть интриги Зеленского относительно выборов

США в рамках своего "мирного плана" предлагают Украине пойти на определенные территориальные уступки, что вызывает дискуссии внутри государства. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что решение по этому вопросу должно принимать украинское общество и одним из вариантов является проведение референдума. При этом он не может просто отказаться от предложений Вашингтона, ведь президент США Дональд Трамп обязательно подчеркнет, что Украина не желает сотрудничать и что он уже устал от переговоров, отмечает политическая обозреватель Юлия Забелина.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: УНИАН

По ее словам, украинские власти должны формулировать ответ США таким образом, чтобы избежать новых конфликтов с американским лидером. По мнению Забелиной, идея проведения референдума достаточно креативна и в то же время демонстрирует, что украинский народ не поддерживает отвод войск из Донбасса. Это позволяет Зеленскому показать Трампу реальную позицию страны, в то же время не конфликтуя непосредственно с американским президентом, часто оперирующим "мифологическими" данными социологии, например, утверждая, что большинство украинцев поддерживают его мирный план.

Политическая обозреватель подчеркнула, что такой подход украинского президента является выгодным маневром: проведение референдума и открытая дискуссия о выборах демонстрируют, что страна стремится к демократическим процедурам, в то же время подчеркивая условия безопасности. Зеленский не может просто отказаться от участия в выборах, потому что это создаст негативное впечатление для международных партнеров.

Относительно президентских выборов Трамп неоднократно подчеркивал их необходимость, поскольку в Украине давно не проводили избирательный процесс. Зеленский подтвердил готовность к проведению голосования, однако подчеркнул, что условия безопасности должны быть обеспечены. По словам Забелиной, вопрос выборов обсуждался в Офисе Президента еще до заявлений Трампа. В частности, рассматривался вариант временного перемирия на два месяца, о котором американская сторона должна договориться с Россией, чтобы Украина могла организовать безопасные выборы.

