Тищенко со слезами подарил женщине кравчучку - украинцы обвинили депутата в показухе (ВИДЕО)

Народный депутат Николай Тищенко снова оказался в центре скандала после того, как опубликовал видео, на котором дарит пожилой женщине кравчучку. Пользователи сети обвинили политика в показухе, наигранности и попытке заработать баллы на бедности.
Народный депутат Николай Тищенко. Фото из открытых источников
На опубликованном в Facebook и Instagram видео Николай Тищенко подходит к пожилой женщине, которая проживает в Святошинском районе Киева. Депутат заявил, что женщина потеряла всю семью, а он пытается поддерживать ее в сложное время.
На видео политик торжественно вручает бабушке тележку и обнимает ее и со слезами на глазах. В подписи к публикации Тищенко отметил необходимость "оставаться людьми".
Однако видео вызвало не соболезнование, а волну критики. В комментариях пользователи соцсетей не оценили поступок народного депутата.
Николай Тищенко — бывший член парламентской фракции "Слуга народа", известный своими скандальными высказываниями и неоднозначными публичными акциями.
