Тищенко со слезами подарил женщине кравчучку - украинцы обвинили депутата в показухе (ВИДЕО)

Народный депутат Николай Тищенко снова оказался в центре скандала после того, как опубликовал видео, на котором дарит пожилой женщине кравчучку. Пользователи сети обвинили политика в показухе, наигранности и попытке заработать баллы на бедности.

Народный депутат Николай Тищенко. Фото из открытых источников

На опубликованном в Facebook и Instagram видео Николай Тищенко подходит к пожилой женщине, которая проживает в Святошинском районе Киева. Депутат заявил, что женщина потеряла всю семью, а он пытается поддерживать ее в сложное время.

"Хочу вас познакомить — это бабушка Катя из нашего Святошино. Все ее родственники погибли, поэтому мы поддерживаем друг друга и часто встречаемся", — говорится в сообщении.

На видео политик торжественно вручает бабушке тележку и обнимает ее и со слезами на глазах. В подписи к публикации Тищенко отметил необходимость "оставаться людьми".

"Друзья, что хочется сказать. Среди дел и бытовых забот важно оставаться людьми. Должности — все это временно. Важно, чтобы было чем гордиться после них", — добавил Тищенко.

Однако видео вызвало не соболезнование, а волну критики. В комментариях пользователи соцсетей не оценили поступок народного депутата.

"Это похоже не анекдот. Хотя бы мог продуктами его загрузить", — говорится в сообщении.

"Как было больное, так им и осталось", — отмечает комментатор.

"Он всегда был кончен, но я не думала, что до такой степени. Мог что-то купить в тот чемодан, каких-то продуктов, ужас", — добавляет другой.

"Они реально в другой реальности живут", – указал еще один.

Николай Тищенко — бывший член парламентской фракции "Слуга народа", известный своими скандальными высказываниями и неоднозначными публичными акциями.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о 5 чиновниках, работающих, несмотря на уголовные дела.

Также "Комментарии" писали, что Эктор Хименес-Браво раскрыл правду о скандальном поведении Тищенко на "МастерШеф".