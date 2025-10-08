Тищенко відверто здивував заявою про Зеленського та терміни закінчення війни: деталі

Нардеп Микола Тищенко під час пленарного засідання Верховної Ради 7 жовтня звернувся до своїх колег із проханням підтримати постанову про висунення Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. За його словами, таким чином Україна зможе віддячити колишньому президенту США за ту допомогу, яку він надавав нашій країні. У коментарі виданню "Телеграф" нардеп пояснив, що вважає цю ініціативу важливою і необхідною.

Фото: з відкритих джерел

Тищенко також поділився думками про те, що він би сказав Дональду Трампу, якби зустрівся з ним особисто. Він зазначив, що обов’язково висловив би щиру подяку від імені всього українського народу за підтримку та зброю, яка рятує життя українських військових. За його словами, це була б щира вдячність за конкретні дії, які дають можливість Україні вистояти в складних умовах. Політик додав, що під час виборчої кампанії у 2019 році він особисто потиснув руки понад 140 тисячам людей, і з Дональдом Трампом із задоволенням зробив би ще більше таких жестів — понад 150 тисяч. Він вважає, що для політика важливо не лише говорити, а й безпосередньо спілкуватися з людьми.

Щодо завершення війни, нардеп висловив думку, що гаряча фаза конфлікту триватиме приблизно до 2027 року, а мирні угоди можуть бути підписані близько 2029 року. На його переконання, економіка Росії може зазнати серйозного краху протягом півтора-два роки, що, у свою чергу, змусить Володимира Путіна припинити воєнні дії. Він також підкреслив важливість дипломатичних зусиль президента Зеленського та повної підтримки з боку Дональда Трампа, які, на його думку, можуть привести Україну до перемоги у 2028–2029 роках.

На запитання про те, коли він востаннє бачив президента Володимира Зеленського, Тищенко відповів, що це було учора, під час традиційного вечірнього звернення глави держави до українців.

