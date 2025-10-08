logo

Тищенко откровенно удивил заявлением о Зеленском и сроках окончания войны: детали
Тищенко откровенно удивил заявлением о Зеленском и сроках окончания войны: детали

Николай Тищенко, как и большинство украинцев, последний раз видел президента во время обычного вечернего обращения главы государства.

8 октября 2025, 09:45
Клименко Елена

Нардеп Николай Тищенко во время пленарного заседания Верховной Рады 7 октября обратился к коллегам с просьбой поддержать постановление о выдвижении Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. По его словам, таким образом Украина сможет отблагодарить бывшего президента США за помощь, которую он оказывал нашей стране. В комментарии изданию "Телеграф" нардеп объяснил, что считает данную инициативу важной и необходимой.

Тищенко откровенно удивил заявлением о Зеленском и сроках окончания войны: детали

Фото: из открытых источников

Тищенко также поделился мнениями о том, что он сказал бы Дональду Трампу, если бы встретился с ним лично. Он отметил, что обязательно выразил бы искреннюю благодарность от имени всего украинского народа за поддержку и оружие, которое спасает жизнь украинских военных. По его словам, это была бы искренняя благодарность за конкретные действия, позволяющие Украине выстоять в сложных условиях. Политик добавил, что во время избирательной кампании в 2019 году он лично пожал руки более 140 тысяч человек, и с Дональдом Трампом с удовольствием сделал бы еще больше таких жестов — более 150 тысяч. Он считает, что для политика важно не только говорить, но и напрямую общаться с людьми.

Что касается завершения войны, нардеп выразил мнение, что горячая фаза конфликта будет продолжаться примерно до 2027 года, а мирные соглашения могут быть подписаны около 2029 года. По его убеждению, экономика России может потерпеть серьезный крах в течение полутора-двух лет, что, в свою очередь, заставит Владимира Путина прекратить военные действия. Он также подчеркнул важность дипломатических усилий президента Зеленского и полной поддержки со стороны Дональда Трампа, которые, по его мнению, могут привести Украину к победе в 2028-2029 годах.

На вопрос о том, когда он раз видел президента Владимира Зеленского, Тищенко ответил, что это было вчера, во время традиционного вечернего обращения главы государства к украинцам.

Как уже писали "Комментарии", российский диктатор Владимир Путин, по некоторым предположениям, может обладать компроматом на Дональда Трампа. Такое мнение высказал генерал-лейтенант СБУ в отставке и пятикратный народный депутат Григорий Омельченко. Он убежден, что этот компромат настолько серьезный, что может привести к "политической смерти" президента США.



Источник: https://news.telegraf.com.ua/ukr/ukraina/2025-10-07/5922453-tishchenko-rozpoviv-koli-vostanne-bachiv-zelenskogo-shcho-shche-skazav-u-blits-intervyu
