Зустріч президента Володимира Зеленського з Дональдом Трампом у Вашингтоні виявилася невдалою, головним чином через поспішність України та невдалий вибір часу для візиту. За даними Politico, зустріч могла бути набагато ефективнішою, якби Зеленський переглянув свої вимоги після тривалої телефонної розмови між Трампом і Путіним напередодні.

Фото: з відкритих джерел

Один з республіканських чиновників відзначив, що причина невдачі полягає не у самій зустрічі, а у завищених очікуваннях і невдалому таймінгу. Дзвінок Путіна до Трампа мав змусити українську сторону скоригувати свою позицію, знизити запити, зокрема щодо постачання ракет "Томагавк". Інсайдер додає, що Трамп не планував погоджувати цю закупівлю до зустрічі з російським президентом в Будапешті.

Зосередження України виключно на "Томагавках" відволікло увагу від інших важливих питань — зокрема, від отримання ракет класу "повітря-повітря" для бойових літаків F-16 і МіГ, а також систем протиповітряної оборони Patriot із ракетами-перехоплювачами. Крім того, акцент на "Томагавках" завадив зосередитись на отриманні підтримки Трампа для використання заморожених російських активів на користь оборони України.

Також переговори щодо імпорту скрапленого природного газу зі США просунулися лише незначно. Загалом, численна делегація українських посадовців, що прибули до Вашингтона перед зустріччю, не змогла укласти низку важливих домовленостей із американським урядом і приватними компаніями, що відзначає видання.

Як вже писали "Коментарі", прессекретар російського президента Дмитро Пєсков прокоментував нещодавню заяву президента України Володимира Зеленського щодо наближення до завершення повномасштабної війни. Висловлювання українського лідера він назвав "суперечливим" і таким, що, на думку Москви, не сприяє мирному врегулюванню конфлікту.