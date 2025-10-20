Встреча президента Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Вашингтоне оказалась неудачной, главным образом из-за поспешности Украины и неудачного выбора времени для визита. По данным Politico, встреча могла быть гораздо более эффективной, если бы Зеленский просмотрел свои требования после длительного телефонного разговора между Трампом и Путиным накануне.

Фото: из открытых источников

Один из республиканских чиновников отметил, что причина неудачи заключается не в самой встрече, а в завышенных ожиданиях и неудачном тайминге. Звонок Путина к Трампу должен был заставить украинскую сторону скорректировать свою позицию, снизить запросы, в частности, по поставкам ракет "Томагавк". Инсайдер добавляет, что Трамп не планировал согласовывать эту закупку до встречи с российским президентом в Будапеште.

Сосредоточение Украины исключительно на "Томагавках" отвлекло внимание от других важных вопросов — в частности, от получения ракет класса "воздух-воздух" для боевых самолетов F-16 и МиГ, а также систем противовоздушной обороны Patriot с ракетами-перехватчиками. Кроме того, упор на "Томагавках" помешал сосредоточиться на получении поддержки Трампа для использования замороженных российских активов в пользу обороны Украины.

Также переговоры по импорту сжиженного природного газа из США продвинулись лишь незначительно. В общем, многочисленная делегация украинских чиновников, прибывших в Вашингтон перед встречей, не смогла заключить ряд важных договоренностей с американским правительством и отмечающим издание частными компаниями.

Как уже писали "Комментарии", пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о приближении к завершению полномасштабной войны. Высказывание украинского лидера он назвал "противоречивым" и таким, что, по мнению Москвы, не способствует мирному урегулированию конфликта.