Стало відомо про ізраїльський паспорт Зеленського: що не так з документом (ФОТО)

У мережі поширюється інформація про нібито “іноземний паспорт” президента України Володимира Зеленського, цього разу – ізраїльський. У Центрі стратегічних комунікацій зазначили, що цей “документ” фейковий.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Аналітики Центру наголосили, що творці цієї підробки припустилися кількох помилок:

фотографію президента взяли, ймовірно, з його відеозвернення за 16 жовтня 2020 року. Дата видачі фейкового документа – 2016 рік;

прізвище Зеленського повинно було б транслітеруватися як Zelenskyy, як і в його українському ID-паспорті. У версії фейкоробів же — Zelensky.

“Нагадаємо, проросійські Telegram-канали масово поширюють фейк про нібито “іноземні громадянства” президента Володимира Зеленського та його “підготовку до втечі з України”, — зазначили в Центрі.

Також повідомляли, що Олені Зеленській приписували то російське, то ізраїльське громадянство — в обох випадках це виявилося фейком.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, росіяни неодноразово поширювали інформацію про президента України Володимира Зеленська. Черговий фейк — нібито “Зеленський придбав таунхаус Білла Косбі у Нью-Йорку за 30 млн дол.”.

У Центрі стратегічних комунікацій зазначили, що неправдиву інформацію поширюють російські ЗМІ з посиланням на таблоїд Page Six. Насправді, як повідомили в Центрі, Page Six не публікував такої статті, росіяни запустили фейк через сайт-підробку, помітили фактчекери з StopFake. Американські видання — зокрема Realtor.ком і New York Post — повідомили про продаж нью-йоркського таунхаусу Білла Косбі за приблизно 28-29 млн дол. При цьому жодне з них не вказувало ім’я покупця, пояснили в Центрі.