Стало известно об израильском паспорте Зеленского: что не так с документом (ФОТО)

В сети распространяется информация о якобы "иностранном паспорте" президента Украины Владимира Зеленского, на этот раз — израильском. В Центре стратегических коммуникаций отметили, что этот "документ" фейковый.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Аналитики Центра подчеркнули, что создатели этого подлога допустили несколько ошибок:

фотографию президента взяли, вероятно, с его видеообращения за 16 октября 2020 года. Дата выдачи фейкового документа – 2016 год;

фамилия Зеленского должна была бы транслитерироваться как Zelenskyy, как и в его украинском ID-паспорте. В версии фейкоробов же – Zelensky.

“Напомним, пророссийские Telegram-каналы массово распространяют фейк о якобы “иностранных гражданствах” президента Владимира Зеленского и его “подготовке к бегству из Украины”, — отметили в Центре.

Также сообщали, что Елене Зеленской приписывали то российское, то израильское гражданство – в обоих случаях это оказалось фейком.

Напомним: портал "Комментарии" писал, россияне неоднократно распространяли информацию о президенте Украины Владимире Зеленском. Очередной фейк – якобы "Зеленский приобрел таунхаус Билла Косби в Нью-Йорке за 30 млн долл.".

В Центре стратегических коммуникаций отметили, что ложную информацию распространяют российские СМИ со ссылкой на таблоид Page Six. На самом деле, как сообщили в Центре, Page Six не публиковал такую статью, россияне запустили фейк через сайт-подлог, заметили фактчекеры из StopFake. Американские издания – в частности Realtor.com и New York Post – сообщили о продаже нью-йоркского таунхауса Билла Косби за примерно 28-29 млн дол. При этом ни одно из них не указывало имени покупателя, пояснили в Центре.