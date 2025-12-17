Стало відомо, чи служить Єрмак у війську: що з’ясували ЗМІ

Незважаючи на заяви про намір долучитися до фронту після звільнення з посади керівника Офісу президента, Андрій Єрмак так і не вступив до лав Сил оборони України.

Андрій Єрмак (фото з відкритих джерел)

Про це йдеться в матеріалі "Слідства.Інфо", журналісти якого звернулися з офіційними запитами до Генерального штабу ЗСУ та до брата колишнього очільника ОП — Дениса Єрмака.

На запитання щодо місця перебування брата Денис Єрмак конкретної відповіді не надав. Водночас він зазначив, що питання служби з ним не обговорювалося.

"Щодо служби його — в мене інформації немає. Він до мене не звертався. Я теж переживаю за цю ситуацію, бо одразу всі накинулись на людину, що працювала на Україну 24/7", — заявив Денис Єрмак.

Сам Єрмак-молодший у коментарі журналістам "Слідства.Інфо" повідомив, що нібито проходить службу на Покровському напрямку.

Також представники медіа звернулися до Генштабу ЗСУ з проханням уточнити, чи приєднався колишній керівник Офісу президента до Сил оборони та в якому саме роді військ. У Сухопутних військах відповіли, що Андрій Єрмак не перебуває у їхньому складі.

Водночас сам Андрій Єрмак залишив без відповіді запитання щодо своїх подальших дій і планів.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що народний депутат Олексій Гончаренко прокоментував ситуацію навколо керівника Офісу президента Андрія Єрмака, який раніше заявив про намір поїхати на фронт. За словами депутата, з моменту цієї заяви минуло понад два тижні, однак жодних публічних підтверджень або повідомлень про перебування Єрмака в зоні бойових дій так і не з’явилося.

Гончаренко звернув увагу на те, що протягом цього часу Єрмак повністю зник з інформаційного простору та не публікує жодних дописів у соцмережах. Депутат іронічно припустив, що така поведінка може бути пов’язана з проходженням базової загальновійськової підготовки, де обмежується користування мобільними телефонами.

