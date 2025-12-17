logo

BTC/USD

85850

ETH/USD

2817.81

USD/UAH

42.34

EUR/UAH

49.63

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2025 Стало известно, служит ли Ермак в армии: что выяснили СМИ
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, служит ли Ермак в армии: что выяснили СМИ

У Генштаба нет данных о военной службе Андрея Ермака

17 декабря 2025, 22:59
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Несмотря на заявления о намерении присоединиться к фронту после освобождения от должности руководителя Офиса президента, Андрей Ермак так и не вступил в ряды Сил обороны Украины.

Стало известно, служит ли Ермак в армии: что выяснили СМИ

Андрей Ермак (фото из открытых источников)

Об этом говорится в материале "Следствия.Инфо", журналисты которого обратились с официальными запросами в Генеральный штаб ВСУ и брата бывшего главы ОП — Дениса Ермака.

На вопрос о местонахождении брата Денис Ермак конкретного ответа не предоставил. В то же время он отметил, что вопрос службы с ним не обсуждался.

"О службы его — у меня информации нет. Он ко мне не обращался. Я тоже переживаю за эту ситуацию, потому что сразу все набросились на человека, работавшего на Украину 24/7", — заявил Денис Ермак.

Сам Ермак-младший в комментарии журналистам "Следствия.Инфо" сообщил, что якобы проходит службу на Покровском направлении.

Также представители медиа обратились в Генштаб ВСУ с просьбой уточнить, присоединился ли бывший руководитель Офиса президента к Силам обороны и в каком роде войск. В Сухопутных войсках ответили, что Андрей Ермак не состоит в их составе.

В то же время сам Андрей Ермак оставил без ответа вопрос о своих дальнейших действиях и планах.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что народный депутат Алексей Гончаренко прокомментировал ситуацию вокруг руководителя Офиса президента Андрея Ермака, ранее заявившего о намерении уехать на фронт. По словам депутата, с момента этого заявления прошло более двух недель, однако никаких публичных подтверждений или сообщений о пребывании Ермака в зоне боевых действий так и не появилось.

Гончаренко обратил внимание на то, что в течение этого времени Ермак полностью исчез из информационного пространства и не публикует никаких сообщений в соцсетях. Депутат иронически предположил, что такое поведение может быть связано с прохождением базовой общевойсковой подготовки, где ограничивается использование мобильных телефонов.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.slidstvo.info/news/shchodo-sluzhby-yoho-vin-do-mene-ne-zvertavsia-denys-yermak-pro-svoho-brata-andriia/
Теги:

Новости

Все новости