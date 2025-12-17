Стало известно, служит ли Ермак в армии: что выяснили СМИ

Несмотря на заявления о намерении присоединиться к фронту после освобождения от должности руководителя Офиса президента, Андрей Ермак так и не вступил в ряды Сил обороны Украины.

Андрей Ермак (фото из открытых источников)

Об этом говорится в материале "Следствия.Инфо", журналисты которого обратились с официальными запросами в Генеральный штаб ВСУ и брата бывшего главы ОП — Дениса Ермака.

На вопрос о местонахождении брата Денис Ермак конкретного ответа не предоставил. В то же время он отметил, что вопрос службы с ним не обсуждался.

"О службы его — у меня информации нет. Он ко мне не обращался. Я тоже переживаю за эту ситуацию, потому что сразу все набросились на человека, работавшего на Украину 24/7", — заявил Денис Ермак.

Сам Ермак-младший в комментарии журналистам "Следствия.Инфо" сообщил, что якобы проходит службу на Покровском направлении.

Также представители медиа обратились в Генштаб ВСУ с просьбой уточнить, присоединился ли бывший руководитель Офиса президента к Силам обороны и в каком роде войск. В Сухопутных войсках ответили, что Андрей Ермак не состоит в их составе.

В то же время сам Андрей Ермак оставил без ответа вопрос о своих дальнейших действиях и планах.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что народный депутат Алексей Гончаренко прокомментировал ситуацию вокруг руководителя Офиса президента Андрея Ермака, ранее заявившего о намерении уехать на фронт. По словам депутата, с момента этого заявления прошло более двух недель, однако никаких публичных подтверждений или сообщений о пребывании Ермака в зоне боевых действий так и не появилось.

Гончаренко обратил внимание на то, что в течение этого времени Ермак полностью исчез из информационного пространства и не публикует никаких сообщений в соцсетях. Депутат иронически предположил, что такое поведение может быть связано с прохождением базовой общевойсковой подготовки, где ограничивается использование мобильных телефонов.

