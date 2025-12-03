Скандальне підвищення виплат депутатам: що заявила Безугла

Народна депутатка Марʼяна Безугла публічно прокоментувала своє голосування за підвищення офіційних виплат нардепам. Вона заявила, що підтримала це рішення свідомо, оскільки вважає: парламентарі мають отримувати виключно "біле" грошове забезпечення, без тіньових доплат і неофіційних виплат.

Підвищення виплат депутатам в Україні

Безугла підкреслила, що за весь час роботи в парламенті не отримувала жодних "конвертів" і готова підтвердити це — навіть на поліграфі. За її словами, збільшення прозорої зарплати зменшує ризики корумпованості колег та наближає українську політичну систему до цивілізованих стандартів.

Вона розкритикувала практику, коли політики публічно відмовляються від офіційної зарплати, але водночас отримують "чорний кеш" за лобістські правки або кулуарні рішення. Нардепка наголосила: підвищення виплат — це крок до чесних правил і відповідального розуміння ролі державного діяча, а не популізм.



у росії з'явилася нова форма репресій — тепер громадян штрафують не лише за пости чи лайки, а й за нікнейми та навіть емодзі в месенджерах. Як повідомляє Baza, у Бурятії 18-річного хлопця притягнули до відповідальності через його нік у Telegram — "auezinvoram". Поліція вирішила, що це "похідне" від забороненої в рф абревіатури "АУЕ". Під час моніторингу інтернету правоохоронці знайшли акаунт підлітка, викликали його для "пояснень", після чого суд призначив штраф у розмірі 1000 рублів.

Подібний випадок стався і в Тюмені: ще одного 18-річного росіянина оштрафували за емодзі у вигляді "воровської зірки", яке стояло біля його ніку в Telegram. Суд вирішив, що емодзі — це "публічна демонстрація символіки" руху АУЕ, а оскільки статус видимий іншим користувачам, хлопець має заплатити 1000 рублів.

