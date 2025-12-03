Скандальне підвищення виплат депутатам: що заявила Безугла

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Народна депутатка Марʼяна Безугла публічно прокоментувала своє голосування за підвищення офіційних виплат нардепам. Вона заявила, що підтримала це рішення свідомо, оскільки вважає: парламентарі мають отримувати виключно "біле" грошове забезпечення, без тіньових доплат і неофіційних виплат.
Підвищення виплат депутатам в Україні
Безугла підкреслила, що за весь час роботи в парламенті не отримувала жодних "конвертів" і готова підтвердити це — навіть на поліграфі. За її словами, збільшення прозорої зарплати зменшує ризики корумпованості колег та наближає українську політичну систему до цивілізованих стандартів.
Вона розкритикувала практику, коли політики публічно відмовляються від офіційної зарплати, але водночас отримують "чорний кеш" за лобістські правки або кулуарні рішення. Нардепка наголосила: підвищення виплат — це крок до чесних правил і відповідального розуміння ролі державного діяча, а не популізм.