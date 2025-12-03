Скандальное повышение выплат депутатам: что заявила Безуглая

Народная депутат Марьяна Безугла публично прокомментировала свое голосование за повышение официальных выплат нардепам. Она заявила, что поддержала это решение сознательно, поскольку считает: парламентарии должны получать исключительно белое денежное обеспечение, без теневых доплат и неофициальных выплат.

Повышение выплат депутатам в Украине

Безуглая подчеркнула, что за все время работы в парламенте не получала никаких "конвертов" и готова подтвердить это — даже на полиграфе. По ее словам, увеличение прозрачной зарплаты уменьшает риски коррумпированности коллег и приближает украинскую политическую систему к цивилизованным стандартам.

Она подвергла критике практику, когда политики публично отказываются от официальной зарплаты, но в то же время получают "черный кэш" за лоббистские правки или кулуарные решения. Нардепка подчеркнула, что повышение выплат — это шаг к честным правилам и ответственному пониманию роли государственного деятеля, а не популизм.



В России появилась новая форма репрессий — теперь граждан штрафуют не только за посты или ругательства, но и за никнеймы и даже эмодзи в мессенджерах. Как сообщает Baza, в Бурятии 18-летнего парня привлекли к ответственности из-за его ника в Telegram — "auezinvoram". Полиция решила, что это "производное" от запретной в России аббревиатуры "АУЭ". Во время мониторинга интернета стражи порядка нашли аккаунт подростка, вызвали его для "объяснений", после чего суд назначил штраф в размере 1000 рублей.

Подобный случай произошел и в Тюмени: еще одного 18-летнего россиянина оштрафовали за эмодзи в виде "воровской звезды", стоявшего у его ника в Telegram. Суд решил, что эмодзи – это "публичная демонстрация символики" движения АУЭ, а поскольку статус виден другим пользователям, парень должен заплатить 1000 рублей.

