Скандальное повышение выплат депутатам: что заявила Безуглая
НОВОСТИ

Скандальное повышение выплат депутатам: что заявила Безуглая

Нардепка Марьяна Безуглая объяснила, почему поддержала повышение выплат парламентариям, и заявила, что никогда не получала «конвертов», в отличие от части коллег

3 декабря 2025, 18:36
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Народная депутат Марьяна Безугла публично прокомментировала свое голосование за повышение официальных выплат нардепам. Она заявила, что поддержала это решение сознательно, поскольку считает: парламентарии должны получать исключительно белое денежное обеспечение, без теневых доплат и неофициальных выплат.

Скандальное повышение выплат депутатам: что заявила Безуглая

Повышение выплат депутатам в Украине

Безуглая подчеркнула, что за все время работы в парламенте не получала никаких "конвертов" и готова подтвердить это — даже на полиграфе. По ее словам, увеличение прозрачной зарплаты уменьшает риски коррумпированности коллег и приближает украинскую политическую систему к цивилизованным стандартам.

Она подвергла критике практику, когда политики публично отказываются от официальной зарплаты, но в то же время получают "черный кэш" за лоббистские правки или кулуарные решения. Нардепка подчеркнула, что повышение выплат — это шаг к честным правилам и ответственному пониманию роли государственного деятеля, а не популизм.

Источник: https://t.me/marybezuhla/5509
