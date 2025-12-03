Скандальное повышение выплат депутатам: что заявила Безуглая

Рубрики
Ткачова Марія
Народная депутат Марьяна Безугла публично прокомментировала свое голосование за повышение официальных выплат нардепам. Она заявила, что поддержала это решение сознательно, поскольку считает: парламентарии должны получать исключительно белое денежное обеспечение, без теневых доплат и неофициальных выплат.
Повышение выплат депутатам в Украине
Безуглая подчеркнула, что за все время работы в парламенте не получала никаких "конвертов" и готова подтвердить это — даже на полиграфе. По ее словам, увеличение прозрачной зарплаты уменьшает риски коррумпированности коллег и приближает украинскую политическую систему к цивилизованным стандартам.
Она подвергла критике практику, когда политики публично отказываются от официальной зарплаты, но в то же время получают "черный кэш" за лоббистские правки или кулуарные решения. Нардепка подчеркнула, что повышение выплат — это шаг к честным правилам и ответственному пониманию роли государственного деятеля, а не популизм.