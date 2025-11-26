Скандал з “плівками Міндіча”: нардеп Нагорняк розповів, чи робив “потрібні” запити

Розслідування масштабної корупційної у сфері енергетики України виявило чимало посадовців, які можуть бути причетними до незаконних схем. На “плівках Міндіча”, за даними Центру протидії корупції, згадуються прізвища народних депутатів, серед яких є Сергій Нагорняк.

Верховна Рада. Фото з відкритих джерел

Народний депутат Сергій Нагорняк офіційно прокоментував повідомлення про те, що хтось з фігурантів справи Міндіча згадував у розмовах його прізвище.

“Перш за все, хочу наголосити, що моя позиція залишається незмінною — всі причетні до корупції в цій справі мають понести найсуворіше покарання. Кажу це як член Комітету Верховної Ради з питань енергетики і як людина, обізнана з реальним станом справ у галузі. Наживатися на енергетиці, коли мільйони людей сидять без світла, — це вершина цинізму. Покарання за це має бути невідворотним”, — зазначив він.

Народний депутат пояснив, що для нього самого стало здивуванням, що хтось з цих людей колись “хотів”, щоб він написав якийсь депутатський запит. Нагорняк запевняє, що про існування таких “хотєлок” нічого не знав до вечора 21 листопада. Нардеп зауважив, що жодних подібних запитів ніколи не направляв, а вся інформація щодо поданих ним депутатських запитів — публічна. Вона є на сайті Верховної Ради.

“За час свого депутатства я був автором, або співавтором 5 депутатських запитів: чотири з них стосувалися присвоєння нашим захисникам звання Героя України; один — був колективним запитом на Кабмін, який стосувався покриття заборгованості перед десятками тисяч українців-власників домашніх сонячних електростанцій, які на початку вторгнення перестали отримувати кошти за продану в мережу електроенергію. Тому, люди на записах можливо чогось і “хотіли”, але я про це нічого не знав і жодних запитів в їхніх інтересах не направляв”, — зауважив Нагорняк.

