Скандал с "пленками Миндича": нардеп Нагорняк рассказал, делал ли "нужные" запросы
НОВОСТИ

Скандал с "пленками Миндича": нардеп Нагорняк рассказал, делал ли "нужные" запросы

Народный депутат Сергей Нагорняк прокомментировал информацию, что его фамилия упоминается на пленках Миндича

26 ноября 2025, 15:12
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Расследование масштабной коррупционной в сфере энергетики Украины выявило немало должностных лиц, которые могут быть причастны к незаконным схемам. На пленках Миндича, по данным Центра противодействия коррупции, упоминаются фамилии народных депутатов, среди которых Сергей Нагорняк.

Скандал с "пленками Миндича": нардеп Нагорняк рассказал, делал ли "нужные" запросы

Верховная Рада. Фото из открытых источников

Народный депутат Сергей Нагорняк официально прокомментировал сообщение о том, что кто-то из фигурантов дела Миндича упоминал в разговорах его фамилию.

"Прежде всего, хочу подчеркнуть, что моя позиция остается неизменной — все причастные к коррупции в этом деле должны понести самое строгое наказание. Говорю это как член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и как человек, осведомленный с реальным положением дел в отрасли. Наживаться на энергетике, когда миллионы людей сидят без света – это вершина цинизма. Наказание за это должно быть неотвратимым”, — отметил он.

Народный депутат объяснил, что для него самого стало удивлением, что кто-то из этих людей когда-то хотел, чтобы он написал какой-то депутатский запрос. Нагорняк уверяет, что о существовании таких "хотелок" ничего не знал до вечера 21 ноября. Нардеп отметил, что никаких подобных запросов никогда не направлял, а вся информация по поданным им депутатским запросам – публичная. Она находится на сайте Верховной Рады.

"За время своего депутатства я был автором, или соавтором 5 депутатских запросов: четыре из них касались присвоения нашим защитникам звания Героя Украины; один — был коллективным запросом на Кабмин, который касался покрытия задолженности перед десятками тысяч украинцев-владельцев домашних солнечных электростанций, которые в начале вторжения перестали получать денежные средства за проданную в сеть электроэнергию. Поэтому люди на записях возможно чего-то и хотели, но я об этом ничего не знал и никаких запросов в их интересах не направлял", — отметил Нагорняк.

Напомним: портал "Комментарии" писал о первой реакции Запада на "пленки Миндича".



Источник: https://www.facebook.com/ze.nagorniak/posts/pfbid02HqaBh7QhB4fMvJKgeU8sBdTYxyLmdP46bTmR5kQ3mAZxmN56VVW2exyv3MrPBival
