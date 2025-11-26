Скандал с "пленками Миндича": нардеп Нагорняк рассказал, делал ли "нужные" запросы

Расследование масштабной коррупционной в сфере энергетики Украины выявило немало должностных лиц, которые могут быть причастны к незаконным схемам. На пленках Миндича, по данным Центра противодействия коррупции, упоминаются фамилии народных депутатов, среди которых Сергей Нагорняк.

Верховная Рада. Фото из открытых источников

Народный депутат Сергей Нагорняк официально прокомментировал сообщение о том, что кто-то из фигурантов дела Миндича упоминал в разговорах его фамилию.

"Прежде всего, хочу подчеркнуть, что моя позиция остается неизменной — все причастные к коррупции в этом деле должны понести самое строгое наказание. Говорю это как член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и как человек, осведомленный с реальным положением дел в отрасли. Наживаться на энергетике, когда миллионы людей сидят без света – это вершина цинизма. Наказание за это должно быть неотвратимым”, — отметил он.

Народный депутат объяснил, что для него самого стало удивлением, что кто-то из этих людей когда-то хотел, чтобы он написал какой-то депутатский запрос. Нагорняк уверяет, что о существовании таких "хотелок" ничего не знал до вечера 21 ноября. Нардеп отметил, что никаких подобных запросов никогда не направлял, а вся информация по поданным им депутатским запросам – публичная. Она находится на сайте Верховной Рады.

"За время своего депутатства я был автором, или соавтором 5 депутатских запросов: четыре из них касались присвоения нашим защитникам звания Героя Украины; один — был коллективным запросом на Кабмин, который касался покрытия задолженности перед десятками тысяч украинцев-владельцев домашних солнечных электростанций, которые в начале вторжения перестали получать денежные средства за проданную в сеть электроэнергию. Поэтому люди на записях возможно чего-то и хотели, но я об этом ничего не знал и никаких запросов в их интересах не направлял", — отметил Нагорняк.

Напомним: портал "Комментарии" писал о первой реакции Запада на "пленки Миндича".