Шанси на повернення Умєрова в Україну різко зросли: у чому причина

Кравцев Сергей
Після візиту до США, зʼявились шанси, що Рустем Умєров таки повернеться в Україну найближчим часом оскільки йому там вдалось довести, що не він був головним бенефіціаром масштабних розкрадань. Про це розповів політтехнолог Віктор Таран.
Рустем Умєров. Фото: з відкритих джерел
Він додає, у результаті зусиль кількох правоохоронних органів секретаря РНБОУ вдалось переконати, що на даний час він не знаходиться в безпосередньому полі зору антикорупційних органів. Слідство не вважає його пріоритетною ціллю, зосередившись на масштабніших порушеннях, які відбувались в енергетичній сфері.
