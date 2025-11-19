Шанси на повернення Умєрова в Україну різко зросли: у чому причина

Після візиту до США, зʼявились шанси, що Рустем Умєров таки повернеться в Україну найближчим часом оскільки йому там вдалось довести, що не він був головним бенефіціаром масштабних розкрадань. Про це розповів політтехнолог Віктор Таран.

Рустем Умєров. Фото: з відкритих джерел

"Мої джерела повідомляють, що Секретар РНБОУ справді терміново залишив Україну на тлі інформації про початок слідства, обшуки та можливий виклик на допит. Рішення було спонтанним і пояснюється побоюванням початку розслідування антикорупційних оборудок", – зазначив експерт.

Він додає, у результаті зусиль кількох правоохоронних органів секретаря РНБОУ вдалось переконати, що на даний час він не знаходиться в безпосередньому полі зору антикорупційних органів. Слідство не вважає його пріоритетною ціллю, зосередившись на масштабніших порушеннях, які відбувались в енергетичній сфері.

"Така реакція на початок розслідування ніби то пов’язана з впливом керівника Офісу президента. Складається враження, що Єрмак, або як каже НАБУ "Алі-Баба, намагається повністю або частково перекласти відповідальність за власні оборудки на інших чиновників. Тож оскільки Умєрова поінформували, що він може безпечно повернутися в Україну то є шанси що він таки приїде і продовжить як виконувати посадові обов’язки так і співпрацювати зі слідством", – зауважив експерт.

