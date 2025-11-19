Шансы на возвращение Умерова в Украину резко выросли: в чем причина

После визита в США появились шансы, что Рустем Умеров таки вернется в Украину в ближайшее время, поскольку ему там удалось доказать, что не он был главным бенефициаром масштабных хищений. Об этом рассказал политтехнолог Виктор Таран.

Рустем Умеров. Фото: из открытых источников

"Мои источники сообщают, что Секретарь СНБОУ действительно срочно оставил Украину на фоне информации о начале следствия, обыске и возможном вызове на допрос. Решение было спонтанным и объясняется опасением начала расследования антикоррупционных сделок", – отметил эксперт.

Он добавляет, что в результате усилий нескольких правоохранительных органов секретарю СНБО удалось убедить, что в настоящее время он не находится в непосредственном поле зрения антикоррупционных органов. Следствие не считает его приоритетной целью, сосредоточившись на более масштабных нарушениях, происходивших в энергетической сфере.

"Такая реакция на начало расследования будто бы связана с влиянием руководителя Офиса президента. Создается впечатление, что Ермак, или как говорит НАБУ "Али-Баба, пытается полностью или частично переложить ответственность за собственные сделки на других чиновников. Так как Умерова проинформировали, что он может безопасно вернуться в Украину, то есть шансы, что он таки приедет и продолжит как выполнять должностные обязанности так и сотрудничать со следствием", – отметил эксперт.

