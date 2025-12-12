Що відомо про український план завершення війни

Український варіант мирного плану передбачає вступ країни до Європейського Союзу до 1 січня 2027 року. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на джерела, обізнані з перебігом переговорів.

Український план завершення війни

За даними видання, у Сполучених Штатах обговорюють сценарій швидкої інтеграції України до ЄС як складову потенційної мирної угоди щодо завершення війни з Росією. Такий підхід розглядається як політична та безпекова гарантія для України в разі припинення бойових дій.

Запропонований термін суттєво скорочує стандартну процедуру вступу до Євросоюзу, яка зазвичай передбачає проходження 36 переговорних розділів і розтягнута на багато років. Це, зазначає Financial Times, може поставити під сумнів так званий "меритократичний" принцип ЄС, за яким країни-кандидати приєднуються лише після повного виконання всіх вимог і реформ.

Водночас джерела видання наголошують, що в разі досягнення мирної домовленості активна участь США може стати інструментом тиску на окремі держави-члени ЄС, які наразі блокують або гальмують євроінтеграцію України. Зокрема, йдеться про Угорщину, яка неодноразово виступала проти відкриття окремих переговорних кластерів.

Таким чином, питання вступу України до Європейського Союзу поступово виходить за межі суто євроінтеграційного процесу і стає елементом ширшої міжнародної домовленості щодо архітектури безпеки в Європі після війни.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Європейський Союз уособлює все те, що викликає неприйняття як у трампістів, так і у путіністів. Про це пише керівник московського бюро німецького видання Die Welt Міхаель Туманн, аналізуючи спільні риси світогляду Дональда Трампа та Володимира Путіна.