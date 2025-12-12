Что известно об украинском плане завершения войны

Украинский вариант мирного плана предусматривает вступление страны в Европейский Союз до 1 января 2027 года. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, осведомленные о ходе переговоров.

Украинский план окончания войны

По данным издания, в Соединенных Штатах обсуждают сценарий быстрой интеграции Украины в ЕС как составляющую потенциального мирного соглашения по завершению войны с Россией. Такой подход рассматривается как политическая и гарантия безопасности для Украины в случае прекращения боевых действий.

Предложенный срок существенно сокращает стандартную процедуру вступления в Евросоюз, обычно предусматривающую прохождение 36 переговорных разделов и растянутую на многие годы. Это, отмечает Financial Times, может подвергнуть сомнению так называемый "меритократический" принцип ЕС, по которому страны-кандидаты присоединяются только после полного выполнения всех требований и реформ.

В то же время, источники издания отмечают, что в случае достижения мирной договоренности активное участие США может стать инструментом давления на отдельные государства-члены ЕС, которые блокируют или тормозят евроинтеграцию Украины. В частности, речь идет о Венгрии, неоднократно выступавшей против открытия отдельных переговорных кластеров.

Таким образом, вопрос вступления Украины в Европейский Союз постепенно выходит за пределы сугубо евроинтеграционного процесса и становится элементом более широкой международной договоренности по архитектуре безопасности в Европе после войны.

