logo

BTC/USD

90285

ETH/USD

3091.43

USD/UAH

42.19

EUR/UAH

49.47

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2025 Что известно об украинском плане завершения войны
commentss НОВОСТИ Все новости

Что известно об украинском плане завершения войны

Украина рассматривает ускоренное вступление в Европейский Союз как один из ключевых элементов возможного мирного урегулирования войны с Россией

12 декабря 2025, 16:42
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Украинский вариант мирного плана предусматривает вступление страны в Европейский Союз до 1 января 2027 года. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, осведомленные о ходе переговоров.

Что известно об украинском плане завершения войны

Украинский план окончания войны

По данным издания, в Соединенных Штатах обсуждают сценарий быстрой интеграции Украины в ЕС как составляющую потенциального мирного соглашения по завершению войны с Россией. Такой подход рассматривается как политическая и гарантия безопасности для Украины в случае прекращения боевых действий.

Предложенный срок существенно сокращает стандартную процедуру вступления в Евросоюз, обычно предусматривающую прохождение 36 переговорных разделов и растянутую на многие годы. Это, отмечает Financial Times, может подвергнуть сомнению так называемый "меритократический" принцип ЕС, по которому страны-кандидаты присоединяются только после полного выполнения всех требований и реформ.

В то же время, источники издания отмечают, что в случае достижения мирной договоренности активное участие США может стать инструментом давления на отдельные государства-члены ЕС, которые блокируют или тормозят евроинтеграцию Украины. В частности, речь идет о Венгрии, неоднократно выступавшей против открытия отдельных переговорных кластеров.

Таким образом, вопрос вступления Украины в Европейский Союз постепенно выходит за пределы сугубо евроинтеграционного процесса и становится элементом более широкой международной договоренности по архитектуре безопасности в Европе после войны.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Европейский Союз олицетворяет все то, что вызывает неприятие как у трампистов, так и у путинистов. Об этом пишет руководитель московского бюро немецкого издания Die Welt Михаэль Туманн, анализируя общие черты мировоззрения Дональда Трампа и Владимира Путина.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ft.com/content/e50481a3-161c-4002-83e4-cae0be12799e?utm_source=chatgpt.com
Теги:

Новости

Все новости