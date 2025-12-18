Що у Раді говорять про можливі вибори: нардеп розкрив деталі

У Верховній Раді поки немає структурованого політичного діалогу щодо ймовірного проведення виборів в Україні.

Верховна Рада. Фото: з відкритих джерел

Нині ніхто не знає, коли обставини дозволять провести голосування. Про це в ефірі телеканалу Еспресо розповів народний депутат Вадим Галайчук.

За його словами, аби вибори можна було провести, потрібно вирішити цілу низку питань. Було кілька спроб підійти детальніше до цього питання. При цьому була різна реакція як в українському суспільстві, так і з боку партнерів.

"Колеги у парламенті теж, будемо так говорити, досить нервово деколи реагували на ті чи інші спроби. Ну, наприклад, зайнятися обміркуванням оцих технічних питань, як дозволити українцям, сотням тисяч виборців українських, які проживають зараз за кордоном голосувати, внутрішньо переміщеним особам і так далі. Це сприймалось як черговий сигнал, що десь скоро мають бути вибори", — розповів депутат.

Вадим Галайчук вважає, що це заважало, бо займалися більше політичними, ніж технічними питаннями.

"Тому на сьогоднішній день немає у Верховній Раді якогось такого структурованого діалогу політичного стосовно того, як, а дуже важливо — коли ми проводимо вибори", — сказав нардеп.

Разом з тим, за словами Галайчука це будуть унікальні вибори, адже для їхнього проведення потрібно буде змінювати законодавство. Нині тривають експертні обговорення

"Але поки що немає у нас чіткого проєкту законодавчих ініціатив, які можна було би презентувати як відповідь, як пропозиція наша стосовно того, як краще проводити перші повоєнні вибори", — додав депутат.

Як повідомляв портал "Коментарі", нардеп Юрій Камельчук зауважив, що навіть зміни до основного Закону потребують голосування двома скликаннями ВРУ, що неможливо в нинішніх умовах. На його думку, дозвіл на вибори за воєнного стану створює небезпечну пастку — Росія може скористатися законом і провести "вибори" на окупованих чи навіть тимчасово захоплених територіях, обравши там лояльних до себе людей.