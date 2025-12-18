Что в Раде говорят о возможных выборах: нардеп раскрыл детали

В Верховной Раде пока нет структурированного политического диалога по поводу вероятного проведения выборов в Украине.

Верховная Рада. Фото: из открытых источников

Теперь никто не знает, когда обстоятельства позволят провести голосование. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал народный депутат Вадим Галайчук.

По его словам, чтобы выборы можно было провести, нужно решить целый ряд вопросов. Было несколько попыток подойти поподробнее к этому вопросу. При этом была разная реакция как в украинском обществе, так и со стороны партнеров.

"Коллеги в парламенте тоже, будем так говорить, довольно нервно иногда реагировали на те или иные попытки. Ну, например, заняться обдумыванием этих технических вопросов, как разрешить украинцам, сотням тысяч избирателей украинских, проживающих сейчас за границей голосовать, внутренне перемещенным лицам и так далее. Это воспринималось как очередной сигнал, что скоро должны быть выборы", — рассказал депутат.

Вадим Галайчук считает, что это мешало, потому что занимались больше политическими, чем техническими вопросами.

"Поэтому на сегодняшний день нет в Верховной Раде какого-либо такого структурированного политического диалога относительно того, как, а очень важно — когда мы проводим выборы", — сказал нардеп.

Вместе с тем, по словам Галайчука, это будут уникальные выборы, ведь для их проведения нужно будет менять законодательство. В настоящее время продолжаются экспертные обсуждения

"Но пока нет у нас четкого проекта законодательных инициатив, которые можно было бы презентовать как ответ, как предложение наше относительно того, как лучше проводить первые послевоенные выборы", — добавил депутат.

Как сообщал портал "Комментарии", нардеп Юрий Камельчук отметил, что даже изменения в основной Закон нуждаются в голосовании двумя созывами ВРУ, что невозможно в нынешних условиях. По его мнению, разрешение на выборы при военном положении создает опасную ловушку — Россия может воспользоваться законом и провести "выборы" на оккупированных или даже временно захваченных территориях, выбрав там лояльных к себе людей.