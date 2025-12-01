Що Рудик порадив Єрмаку перед фронтом

Народний депутат і полковник запасу ЗСУ Сергій Рудик у прямому етері Свобода Live прокоментував заяву колишнього голови Офісу президента Андрія Єрмака про готовність вирушити на фронт. За словами Рудика, будь-які подібні заяви варто розглядати тільки після того, як людина реально пройде базову військову підготовку та отримає перший необхідний досвід.

Чи піде Єрмак на фронт

Він наголосив, що армія сьогодні потребує людей різних професій і навичок, і управлінський досвід Єрмака міг би бути корисним на певних рівнях. Водночас, як зазначив депутат, служба в армії — це також спосіб побачити країну "зсередини", у реальних умовах, які переживають військові щодня.

"Армія і побратимський кусок хліба та каші — хороший спосіб показати колишньому керівнику ОП, чим насправді живе країна", — підсумував Рудик.

Перед цим колишній керівник Офісу президента заявив у коментарях іноземним медіа, що готовий долучитися до захисту України, але не пояснив, коли саме і в якому підрозділі планує служити.

На тлі цієї заяви 28 листопада стало відомо про обшуки, проведені у Єрмака. Офіційної інформації про справу, у межах якої вони відбувалися, або про його процесуальний статус наразі немає. Після обшуків президент Володимир Зеленський повідомив, що Єрмак подав заяву про відставку.

