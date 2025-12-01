Что Рудык посоветовал Ермаку перед фронтом

Народный депутат и полковник запаса ВСУ Сергей Рудык в прямом эфире "Свобода Live" прокомментировал заявление бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака о готовности отправиться на фронт. По словам Рудика, любые подобные заявления следует рассматривать только после того, как человек реально пройдет базовую военную подготовку и получит первый необходимый опыт.

Пойдет ли Ермак на фронт

Он подчеркнул, что армия сегодня нуждается в людях разных профессий и навыков, и управленческий опыт Ермака мог бы быть полезным на определенных уровнях. В то же время, как отметил депутат, служба в армии — это также способ увидеть страну "изнутри" в реальных условиях, которые переживают военные каждый день.

"Армия и побратимский кусок хлеба и каши — хороший способ показать бывшему руководителю ОП, чем действительно живет страна", — подытожил Рудык.

Перед этим бывший руководитель Офиса президента заявил в комментариях иностранным медиа, что готов приобщиться к защите Украины, но не объяснил, когда именно и в каком подразделении планирует служить.

На фоне этого заявления 28 ноября стало известно об обысках, проведенных в Ермаке. Официальной информации о деле, в рамках которого они происходили, или о его процессуальном статусе пока нет. После обысков президент Владимир Зеленский сообщил, что Ермак подал заявление об отставке.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Елена Мандзюк опубликовала в Instagram итоговое видео за год, в котором использовала фразу "съела троих русскоязычных детей". Эта шутка вызвала резкую реакцию в соцсетях, в том числе со стороны народного депутата Алексея Гончаренко.