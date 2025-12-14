Що каже Гончаренко про гарантії безпеки від США для України

Сполучені Штати Америки можуть надати Україні гарантії безпеки у форматі зобов’язань щодо постачання зброї та запровадження санкцій проти Росії у разі повторного нападу. Про це повідомляє Axios з посиланням на джерела, близькі до команди Дональда Трампа. Зазначається, що такий механізм планують винести на затвердження Конгресу США.

Гончаренко про гарантії безпеки

Народний депутат Олексій Гончаренко називає цей сценарій найсильнішим із можливих у нинішніх умовах. За його оцінкою, пряма участь інших держав у війні на боці України є нереалістичною, однак юридично закріплені гарантії постачання озброєння та санкційний тиск на РФ можуть стати реальним стримувальним фактором.

Ключовим моментом, за словами депутата, є саме затвердження такого пакета Конгресом США. У цьому випадку зобов’язання матимуть юридичну силу та діятимуть незалежно від того, хто обійматиме посаду президента Сполучених Штатів.

Окремо Гончаренко вказує, що потенційний план також може включати тиск США на європейських партнерів із метою прискореного вступу України до Європейського Союзу. Йдеться, зокрема, про подолання опору з боку Угорщини та Словаччини. На його думку, такий крок став би серйозною політичною перемогою для України.

Ще одним елементом можливих домовленостей називають використання заморожених російських активів на суму близько 200 мільярдів євро для відновлення української економіки. Це, за оцінкою депутата, могло б забезпечити робочі місця, доходи та економічну стабільність. Він також зазначає, що без згоди РФ Європа наразі не ухвалює рішень щодо цих коштів, а власних ресурсів у ЄС для таких обсягів допомоги немає.

Серед інших потенційних пунктів плану згадуються питання Запорізької АЕС та контроль над її електроенергією, а також вихід російських військ із Сумської та Харківської областей і звільнення Кінбурнської коси. Найскладнішим залишається питання Донбасу, де, за оцінкою Гончаренка, ключову роль відіграватиме рівень дипломатичної майстерності.

Депутат підкреслює, що Україна має сильну армію та здатна тривалий час утримувати оборону, однак водночас країні потрібен справедливий і стійкий мир.

