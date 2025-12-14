Что говорит Гончаренко о гарантиях безопасности от США для Украины

Соединенные Штаты Америки могут предоставить Украине гарантии безопасности в формате обязательств по поставке оружия и введению санкций против России в случае повторного нападения. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники, близкие к команде Дональда Трампа. Отмечается, что такой механизм планируется вынести на утверждение Конгресса США.

Гончаренко про гарантии безопасности

Народный депутат Алексей Гончаренко называет этот сценарий самым сильным из возможных в нынешних условиях. По его оценке, прямое участие других государств в войне на стороне Украины нереалистично, однако юридически закрепленные гарантии поставки вооружения и санкционное давление на РФ могут стать реальным сдерживающим фактором.

Ключевым моментом, по словам депутата, является утверждение такого пакета Конгрессом США. В этом случае обязательства будут иметь юридическую силу и будут действовать независимо от того, кто будет занимать пост президента Соединенных Штатов.

В частности, Гончаренко указывает, что потенциальный план также может включать давление США на европейских партнеров с целью ускоренного вступления Украины в Европейский Союз. Речь идет, в частности, о преодолении сопротивления со стороны Венгрии и Словакии. По его мнению, такой шаг стал бы серьезной политической победой для Украины.

Еще одним элементом возможных договоренностей называют использование замороженных российских активов на сумму около 200 млрд. евро для восстановления украинской экономики. Это, по оценке депутата, могло обеспечить рабочие места, доходы и экономическую стабильность. Он также отмечает, что без согласия РФ Европа пока не принимает решений по этим средствам, а собственных ресурсов в ЕС для таких объемов помощи нет.

Среди других потенциальных пунктов плана упоминаются вопросы Запорожской АЭС и контроль ее электроэнергии, а также выход российских войск из Сумской и Харьковской областей и освобождение Кинбурнской косы. Самым сложным остается вопрос Донбасса, где, по оценке Гончаренко, ключевую роль будет играть уровень дипломатического мастерства.

Депутат подчеркивает, что у Украины сильная армия и способна длительное время удерживать оборону, однако в то же время стране нужен справедливый и устойчивый мир.

