Рішення за Путіним: Зеленський анонсував завершення мирних пропозицій

Пропозиції щодо потенційної мирної угоди можуть бути остаточно узгоджені вже протягом найближчих днів, після чого американські посланці передадуть їх на розгляд Кремлю. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив журналістам, передає Associated Press.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

За словами глави держави, проєкт мирного плану, який обговорювався з представниками США під час переговорів у Берліні, має "дуже практичний" характер. Водночас Зеленський визнав, що низка принципових питань поки що залишається відкритою. Йдеться, зокрема, про статус тимчасово окупованих українських територій, щодо яких позиції сторін істотно різняться.

Журналісти зазначають, що дипломатичні зусилля, ініційовані Вашингтоном, помітно активізувалися. Однак існує ймовірність, що президент Росії Володимир Путін не підтримає окремі положення запропонованого пакета. Серед потенційно спірних пунктів – майбутні гарантії безпеки для України, які обговорюють США, Київ та західноєвропейські партнери.

Коментуючи переговорний процес, Зеленський наголосив, що американська сторона намагається знайти компромісні рішення. Зокрема, обговорюється ідея створення "вільної економічної зони" на Донбасі. Водночас президент підкреслив, що такий формат у жодному разі не означає передачу територій під контроль Російської Федерації.

Глава держави також застеріг, що у разі відмови Кремля прийняти запропоновані ініціативи Україна розраховує на подальше посилення тиску з боку Заходу. За його словами, це може включати як нові санкційні кроки проти Москви, так і додаткову військову допомогу Києву. Зеленський зробив ці заяви напередодні свого візиту до Нідерландів, підкресливши, що Україна готова до конструктивного діалогу, але не за рахунок своїх національних інтересів.

