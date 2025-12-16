Решение за Путиным: Зеленский анонсировал завершение мирных предложений

Предложения по потенциальному мирному соглашению могут быть окончательно согласованы уже в ближайшие дни, после чего американские посланники передадут их на рассмотрение Кремля. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил журналистам, передает Associated Press.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

По словам главы государства, проект мирного плана, который обсуждался с представителями США во время переговоров в Берлине, носит "очень практичный" характер. В то же время Зеленский признал, что ряд принципиальных вопросов пока остается открытым. Речь идет, в частности, о статусе временно оккупированных украинских территорий, по которым позиции сторон существенно отличаются.

Журналисты отмечают, что дипломатические усилия, инициированные Вашингтоном, заметно активизировались. Однако существует вероятность того, что президент России Владимир Путин не поддержит отдельные положения предложенного пакета. Среди потенциально спорных пунктов – будущие гарантии безопасности для Украины, обсуждаемые США, Киевом и западноевропейскими партнерами.

Комментируя переговорный процесс, Зеленский подчеркнул, что американская сторона пытается найти компромиссные решения. В частности, обсуждается идея создания свободной экономической зоны на Донбассе. В то же время, президент подчеркнул, что такой формат ни в коем случае не означает передачу территорий под контроль Российской Федерации.

Глава государства также предостерег, что в случае отказа Кремля принять предложенные инициативы, Украина рассчитывает на дальнейшее усиление давления со стороны Запада. По его словам, это может включать в себя как новые санкционные шаги против Москвы, так и дополнительную военную помощь Киеву. Зеленский сделал эти заявления в преддверии своего визита в Нидерланды, подчеркнув, что Украина готова к конструктивному диалогу, но не за счет своих национальных интересов.

