logo

BTC/USD

86757

ETH/USD

2927.86

USD/UAH

42.18

EUR/UAH

49.67

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2025 Решение за Путиным: Зеленский анонсировал завершение мирных предложений
commentss НОВОСТИ Все новости

Решение за Путиным: Зеленский анонсировал завершение мирных предложений

Президент Украины считает, что переговоры действительно входят в решающую фазу

16 декабря 2025, 14:12
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Предложения по потенциальному мирному соглашению могут быть окончательно согласованы уже в ближайшие дни, после чего американские посланники передадут их на рассмотрение Кремля. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил журналистам, передает Associated Press.

Решение за Путиным: Зеленский анонсировал завершение мирных предложений

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

По словам главы государства, проект мирного плана, который обсуждался с представителями США во время переговоров в Берлине, носит "очень практичный" характер. В то же время Зеленский признал, что ряд принципиальных вопросов пока остается открытым. Речь идет, в частности, о статусе временно оккупированных украинских территорий, по которым позиции сторон существенно отличаются.

Журналисты отмечают, что дипломатические усилия, инициированные Вашингтоном, заметно активизировались. Однако существует вероятность того, что президент России Владимир Путин не поддержит отдельные положения предложенного пакета. Среди потенциально спорных пунктов – будущие гарантии безопасности для Украины, обсуждаемые США, Киевом и западноевропейскими партнерами.

Комментируя переговорный процесс, Зеленский подчеркнул, что американская сторона пытается найти компромиссные решения. В частности, обсуждается идея создания свободной экономической зоны на Донбассе. В то же время, президент подчеркнул, что такой формат ни в коем случае не означает передачу территорий под контроль Российской Федерации.

Глава государства также предостерег, что в случае отказа Кремля принять предложенные инициативы, Украина рассчитывает на дальнейшее усиление давления со стороны Запада. По его словам, это может включать в себя как новые санкционные шаги против Москвы, так и дополнительную военную помощь Киеву. Зеленский сделал эти заявления в преддверии своего визита в Нидерланды, подчеркнув, что Украина готова к конструктивному диалогу, но не за счет своих национальных интересов.

Читайте на портале "Комментарии" — поговорили в Берлине, но что будет дальше: Зеленский разложил все по полочкам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости