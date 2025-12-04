Разумков проти підвищення виплат депутатам: що каже про бюджет України 2026

Народний депутат Дмитро Разумков повідомив, що голосував проти державного бюджету на 2026 рік, оскільки в документі передбачено збільшення виплат для парламентарів. За його словами, фракція "Розумної Політики" також не підтримала ухвалення бюджету через цю норму.

Разумков про бюджет України 2026

Політик різко висловився на адресу голови податкового комітету Данила Гетманцева, заявивши, що той протягом тривалого часу посилював податковий тиск на малий і середній бізнес та підтримував підвищення податків. Разумков зазначив, що напередодні виборів Гетманцев почав публічно позиціонувати себе як захисник працівників бюджетної сфери та адвокат обмеження зарплат чиновників до рівня 10 мінімальних окладів.

Разом із тим, наголосив Разумков, саме Гетманцев підтримав рішення про збільшення виплат народним депутатам. Політик також нагадав, що представники монобільшості разом із головою комітету вже півтора року блокують його поправку від квітня 2023 року, яка передбачає повернення військовим щомісячної виплати у 30 тисяч гривень та встановлення верхньої межі зарплат чиновників у межах тих же 10 мінімальних.

Разумков назвав таку позицію подвійними стандартами та політичним лицемірством, підкресливши, що кошти завжди знаходять для власних виплат, тоді як ініціативи щодо підтримки військових стикаються з постійними відмовками.

