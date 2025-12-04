Народный депутат Дмитрий Разумков сообщил, что голосовал против государственного бюджета на 2026 год, поскольку в документе предусмотрено увеличение выплат парламентариям. По его словам, фракция "Умной Политики" также не поддержала принятие бюджета из-за этой нормы.

Разумков про бюджет Украины 2026

Политик резко высказался в адрес председателя налогового комитета Даниила Гетманцева, заявив, что тот долгое время усиливал налоговое давление на малый и средний бизнес и поддерживал повышение налогов. Разумков отметил, что в преддверии выборов Гетманцев начал публично позиционировать себя как защитник работников бюджетной сферы и адвокат ограничения зарплат чиновников до уровня 10 минимальных окладов.

Вместе с тем, подчеркнул Разумков, именно Гетманцев поддержал решение об увеличении выплат народным депутатам. Политик также напомнил, что представители монобольшинства вместе с главой комитета уже полтора года блокируют его поправку с апреля 2023 года, которая предусматривает возвращение военным ежемесячной выплаты в 30 тысяч гривен и установление верхнего предела зарплат чиновников в пределах тех же 10 минимальных.

Разумков назвал такую позицию двойными стандартами и политическим лицемерием, подчеркнув, что средства всегда находят для своих выплат, тогда как инициативы по поддержке военных сталкиваются с постоянными отговорками.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Премьер-министр Индии Нарендра Моди опубликовал в X сообщение на русском языке накануне приезда Владимира Путина в Дели. В сообщении он назвал российского президента "своим другом" и отметил, что с нетерпением ждет запланированных на сегодня и завтра встреч. Моди подчеркнул, что партнерство между Индией и Россией "проверено временем" и, по его словам, принесло значительную пользу обеим странам.