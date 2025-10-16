Путін на таке не розраховував: на Заході вказали на разючу зміну у заявах Трампа

Відносини між Україною та США набули нового імпульсу після того, як Київ усвідомив, що у політичному просторі США домінує фігура Дональда Трампа, і з цим доводиться рахуватися. Українська влада демонструє посилення впевненості — і значною мірою завдяки цьому фактору, зазначає видання Politico.

Фото: з відкритих джерел

Незважаючи на масштабні атаки Росії по об’єктах енергетики, в Києві переважає стриманий оптимізм. Українське керівництво вважає, що вже навесні або влітку 2026 року Кремль може бути готовий до серйозних перемовин про припинення війни.

На закритому брифінгу в Раді президент Володимир Зеленський заявив, що нинішня активізація бойових дій на сході може виявитися останнім масштабним наступом Росії. Він визнав: Україні доведеться пройти ще одну важку зиму, однак припинення вогню — цілком досяжна перспектива.

Щоб це стало можливим, за словами Зеленського, Захід має активізувати тиск на Москву — як економічний, так і військовий. Тільки тоді Путін зрозуміє, що подальша ескалація лише поглиблює ізоляцію й виснажує ресурси РФ. Очікується, що після завершення конфлікту в Газі Трамп зосередиться на Україні, прагнучи додати собі "дипломатичну перемогу" у резюме перед виборами.

Цього тижня делегація з України, включаючи керівника Офісу президента Андрія Єрмака та прем’єрку Юлію Свириденко, провела серію зустрічей у Вашингтоні. Головна тема — як використати потенційне "вікно" для переговорів із Путіним і водночас забезпечити стійкість України під час нових ракетних обстрілів взимку.

У п’ятницю Зеленський має відвідати Білий дім — вже для особистої розмови з Трампом. У Києві сподіваються, що ця зустріч відкриє новий етап у відносинах і принесе конкретні результати.

Як вже писали "Коментарі", у ніч на 16 жовтня в Росії знову зафіксували наслідки атак безпілотників. Вибухи пролунали у Волгоградській області, а частина населених пунктів у цьому регіоні, а також у сусідній Воронезькій області залишилися без електроенергії.