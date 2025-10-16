Путин на такое не рассчитывал: на Западе указали поразительное изменение в заявлениях Трампа

Отношения между Украиной и США приобрели новый импульс после того, как Киев осознал, что в политическом пространстве США доминирует фигура Дональда Трампа, и с этим приходится считаться. Украинские власти демонстрируют усиление уверенности — и в значительной степени благодаря этому фактору, отмечает издание Politico.

Фото: из открытых источников

Несмотря на масштабные атаки России по объектам энергетики, в Киеве преобладает сдержанный оптимизм. Украинское руководство считает, что уже весной или летом 2026 Кремль может быть готов к серьезным переговорам о прекращении войны.

На закрытом брифинге в Раде президент Владимир Зеленский заявил, что нынешняя активизация боевых действий на Востоке может оказаться последним масштабным наступлением России. Он признал: Украине придется пройти еще одну тяжелую зиму, однако прекращение огня вполне достижимая перспектива.

Чтобы это стало возможным, по словам Зеленского, Запад должен активизировать давление на Москву как экономическое, так и военное. Только тогда Путин поймет, что дальнейшая эскалация лишь усугубляет изоляцию и истощает ресурсы РФ. Ожидается, что по завершении конфликта в Газе Трамп сосредоточится на Украине, стремясь добавить себе "дипломатическую победу" в резюме перед выборами.

На этой неделе делегация из Украины, включая руководителя Офиса президента Андрея Ермака и премьер Юлию Свириденко, провела серию встреч в Вашингтоне. Главная тема — как использовать потенциальное "окно" для переговоров с Путиным и обеспечить устойчивость Украины во время новых ракетных обстрелов зимой.

В пятницу Зеленский должен посетить Белый дом уже для личного разговора с Трампом. В Киеве надеются, что эта встреча откроет новый этап в отношениях и даст конкретные результаты.

Как уже писали "Комментарии", в ночь на 16 октября в России снова зафиксировали последствия атак беспилотников. Взрывы раздались в Волгоградской области, а часть населенных пунктов в этом регионе, а также в соседней Воронежской области остались без электроэнергии.