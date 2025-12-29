Про що говорить вкид інформації про Залужного: чи справді він готується до виборів

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний планує подати у відставку з посади посла України у Великій Британії та повернутися в Київ. Про це повідомляє Radio NV з посиланням на джерела. За їхньою інформацією, Залужний уже поінформував президента про свій намір. Як зазначають джерела, з президентом обговорювалися різні можливі посади — від прем’єр-міністра до голови Офісу президента. Втім, на той момент Залужний не виявив зацікавленості. Пізніше сам Залужний у коментарі "Лівому берегу" зазначив, що він не планує звільнятися зі своєї посади і продовжує виконувати свої обов'язки. Про що говорить черговий вкид у ЗМІ про Залужного? Яка вірогідність, що це є свідченням того, що Залужний готовий розпочати політичну кар'єру з прицілом на президентські вибори в Україні? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.

Хтось вирішив "підсвітити" Залужного

Керівник політико-правових програм в Українському центрі суспільного розвитку Ігор Рейтерович зазначив, що вже не перший раз ми бачимо інформацію стосовно Залужного з якихось джерел, які наводять дуже мало фактів, а, по суті, описують якусь там гіпотетичну ситуацію, що може бути або не може бути.

"За великим рахунком це знаєте зі сфери такої теорії, яка не обов'язково буде підтверджена практикою. У даному випадку схоже на те, що це такий вкид інформації. Причому він дуже показово співпав з активізацією перемовин зі Сполученими Штатами Америки і складається таке відчуття, що Залужного просто десь намагаються витягнути в політичну площину. Можливо для того, щоб якось посилити критику стосовно нього. Тим більше, що вона була останнім часом і ми бачили кілька цілеспрямованих і організованих кампаній, які були спрямовані проти колишнього головнокомандувача Збройних сил України і нинішнього посла України у Великій Британії", – зазначив експерт.

Він додає, крім того взагалі саме по собі формулювання про те, що Залужний був у Києві і з ним обговорювали різні посади – від прем'єр-міністра до голови Офісу президента виглядає дуже дивним, оскільки Залужний раніше якраз неодноразово підкреслював, що він в такі ігри грати не буде і не сильно зрозуміло, який йому сенс.

"Глава Офісу президента – це взагалі дуже смішно звучить. Також виникає питання – який сенс Залужному йти на посаду прем'єра чи ще когось з точки зору якихось перспектив кар'єрного чи, наприклад, політичного зростання? Тож дуже схоже, що просто якісь анонімні джерела, які намагаються створити певну картинку і які намагаються привернути увагу, у тому числі до Залужного, без відома, скоріш за все, самого Залужного просто злили неперевірену інформацію. Можливо це зроблено для того, щоб відволікти увагу суспільства від інших проблем, які є на сьогоднішній день дуже актуальними для країни. Ще раз наголошую – схоже на сценарій просто спроби "підсвітити" так би мовити Залужного у тому сенсі, щоб на нього більше почали звертати увагу, можливо, з якоюсь критикою, яка і так з'являється останнім часом, причому вона носить відверто некоректний, неетичний характер. Може це просто одна зі складова цих компаній, а журналісти у даному випадку просто коментують ті речі, які їм зливають якісь джерела, не маючи можливості іноді перевірити достовірність цих джерел або ті мотиви, якими власне ці джерела керуються", – констатував експерт.

Політтехнологи влади давно працюють за однією схемою

Політолог Володимир Цибулько так прокоментував ситуацію:

"Цей крок Валерія Залужного варто читати не як старт президентської кампанії, а як спробу Банкової нав’язати йому саме таку логіку. Політтехнологи Володимира Зеленського давно працюють за схемою: постійно штовхати Залужного до політичного самовизначення, апелюючи до його високого рейтингу, аби потім звинуватити у "передчасній кампанії", "розхитуванні держави" й усіх тих гріхах, які суспільство дедалі частіше адресує чинній владі. Повернення з Лондона й відмова від посад у виконавчій вертикалі швидше свідчать про небажання ставати частиною цієї гри".

Володимир Цибулько наголошує, Валерій Залужний зберігає дистанцію й уникає пастки, де будь-який крок трактували б як змову проти президента. Тому ймовірність негайного старту його президентської кампанії нині невисока: це радше сигнал про прагнення автономії, а не про готовність грати за сценарієм Банкової.

