О чем говорит вброс информации о Залужном: действительно ли он готовится к выборам

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный планирует подать в отставку с поста посла Украины в Великобритании и вернуться в Киев. Об этом сообщает Radio NV со ссылкой на источники. По их информации, Залужный уже проинформировал президента о своем намерении. Как отмечают источники, с президентом обсуждались разные возможные посты – от премьер-министра до главы Офиса президента. Впрочем, в тот момент Залужный не проявил заинтересованности. Позже сам Залужный в комментарии "Левому берегу" отметил, что он не планирует увольняться со своего поста и продолжает выполнять свои обязанности. О чем говорит очередной вброс в СМИ о Залужном? Какова вероятность, что это свидетельство того, что Залужный готов начать политическую карьеру с прицелом на президентские выборы в Украине? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Валерий Залужный. Фото: из открытых источников

Кто-то решил "подсветить" Залужного

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович отметил, что уже не первый раз мы видим информацию относительно Залужного из каких-то источников, приводящих очень мало фактов, а, по сути, описывают какую-то гипотетическую ситуацию, что может быть или не может быть.

"По большому счету, это знаете из сферы такой теории, которая не обязательно будет подтверждена практикой. В данном случае похоже, что это такой вброс информации. Причем он очень показательно совпал с активизацией переговоров с Соединенными Штатами Америки и складывается такое ощущение, что Залужного просто пытаются вытащить в политическую плоскость. Возможно для того, чтобы как-то усилить критику по отношению к нему. Тем более, что она была в последнее время и мы видели несколько целенаправленных и организованных кампаний, которые были направлены против бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины и нынешнего посла Украины в Великобритании", – отметил эксперт.

Он добавляет, кроме того, вообще сама по себе формулировка о том, что Залужный был в Киеве и с ним обсуждали разные должности – от премьер-министра до главы Офиса президента выглядит очень странным, поскольку Залужный раньше как раз неоднократно подчеркивал, что он в такие игры играть не будет и не сильно понятно, какой ему смысл.

"Глава Офиса президента – это вообще очень смешно звучит. Также возникает вопрос – какой смысл Залужному идти на должность премьера или еще кого-то с точки зрения перспектив карьерного или, например, политического роста? Так что очень похоже, что просто какие-то анонимные источники, пытающиеся создать определенную картинку и пытающиеся привлечь внимание, в том числе к Залужному, без ведома, скорее всего, самого Залужного просто слили непроверенную информацию. Возможно это сделано для того, чтобы отвлечь внимание общества от других проблем, которые на сегодняшний день очень актуальны для страны. Еще раз подчеркиваю – похоже на сценарий просто попытки "подсветить" так сказать Залужного в том смысле, чтобы на него больше стали обращать внимание, возможно, с какой-то критикой, которая и так появляется в последнее время, причем она носит откровенно некорректный, неэтический характер. Может, это просто одна из составляющих этих компаний, а журналисты в данном случае просто комментируют те вещи, которые им сливают какие-то источники, не имея возможности иногда проверить достоверность этих источников или те мотивы, которыми эти источники руководствуются", – констатировал эксперт.

Политтехнологи власти давно работают по одной схеме

Политолог Владимир Цибулько так прокомментировал ситуацию:

"Этот шаг Валерия Залужного следует читать не как старт президентской кампании, а как попытку Банковой навязать ему именно такую логику. Политтехнологи Владимира Зеленского давно работают по схеме: постоянно толкать Залужного к политическому самоопределению, апеллируя к его высокому рейтингу, чтобы потом обвинить в "преждевременной кампании", "расшатывании государства" и всех тех грехах, которые все чаще адресует общество действующей власти. Возвращение из Лондона и отказ от должностей в исполнительной вертикали скорее свидетельствуют о нежелании становиться частью этой игры".

Владимир Цибулько отмечает, что Валерий Залужный сохраняет дистанцию и избегает ловушки, где любой шаг трактовали бы как заговор против президента. Поэтому вероятность немедленного старта его президентской кампании сейчас невысока: это скорее сигнал о стремлении к автономии, а не о готовности играть по сценарию Банковой.

