Порошенко підігрує Коломойському, шукаючи порятунку від кримінальної відповідальності за держзраду, – експерт

Петро Порошенко приєднався до Ігоря Коломойського у спробах дестабілізації ситуації в країні з розрахунком посіяти хаос, щоб врятуватися від кримінальної відповідальності за держзраду. Про це у своєму дописі пише політичний експерт Петро Олещук.

Петро Порошенко. Фото: 24 Канал

"Колишні вороги Порошенко та Коломойський стали ситуативними союзниками. Як кажуть, ніщо так не об’єднує злочинців, як страх в’язниці. Два олігархи обвинувачуються у тому, що обікрали українців на мільярди. Петро торгував з росією у війну, а Бєня – крав з Приватбанку та замовляв кілерів для конкурентів. Тепер одного судять за держзраду, а іншого – за шахрайство та замовне вбивство. Суди над ними проходять майже одночасно", — пише Петро Олещук.

Політичний експерт також звертає увагу на інформаційну активність медіаресурсів, пов’язаних із Порошенком, та зміну тональності публікацій щодо Коломойського.

"Вся медіа ферма Петра Олексійовича включилася на повну підтримувати Коломойського, як тільки "сивочолий" дав відповідну команду. Шахрай, який за президенства Порошенка розікрав гроші українців з найкрупнішого банку, та визнаний Великим судом Лондона – винуватим, виставляється в ЗМІ шоколадного олігарха як головний "правдоруб". Після "криголама", звісно. При цьому Петра не зупиняє навіть те, що Коломойський обвинувачується у замовному вбивстві юриста, який відмовився фальшувати документи на того користь", — наголошує Олещук.

Окремо Петро Олещук пояснює, з якою метою Порошенко публічно й неформально підтримує Коломойського.

"Основна причина, чому Порошенко підтримує Коломойського, зрозуміла. Йому потрібно посіяти хаос в країні, щоб врятуватися від тюрми за держзраду. І боїться Порошенко не просто так. Річ у тому, що за чотири роки війни, поки українці гинуть, Петро продовжує фантастично збагачуватись. Згідно з інформацією видання NV, у 2025 році він став першим найбагатшим політиком-олігархом України. За два роки війни цей персонаж збагатився у 20 разів і має статки, що наближаються до $1,5 млрд. Санкції введені проти Порошенка не дозволяють йому швидко вивести кошти з країни. Тому він шукає різні "схеми". Звідси і спроби фіктивно розлучитися з дружиною, переписавши майно на неї, і періодичні грошові "подарунки" у розмірі 1 млн доларів військовозобов’язаним синам, які ховаються у Лондоні з початку повномасштабного вторгнення " , — зазначає Петро Олещук.

Експерт також відзначає, що єдиний шанс на порятунок Порошенка від в’язниці – хаос в країні.

"Тому складається так, що єдиний порятунок Петра від тюрми – це повалення державної влади та хаос в країні. Окрім війни ззовні, Порошенку дуже вигідна політична війна всередині. Він готовий навіть очолити цю війну. Стати головкомом армії із таких, як Коломойський та більш дрібних шахраїв та шкідників. Тому Петро намагається штовхати країну у прірву усім, чим може: підігрувати Коломойському, їздити по Європі з проханням не вірити Президенту, запускати свого ручного Гончаренка, щоб той підривав довіру до ЗСУ. Петру Олексійовичу треба врятувати статки і продовжити заробляти в Україні і на Україні. А вже потім можна і на пенсію, до синів у Лондон, чи гріти живота до сусідів Свинарчуків на віллу в Іспанію. Куми, як ніяк" — резюмує Петро Олещук.