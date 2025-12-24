Порошенко подыгрывает Коломойскому, ища спасения от уголовной ответственности за госпредательство, - эксперт

Петр Порошенко присоединился к Игорю Коломойскому в попытке дестабилизации ситуации в стране с расчетом посеять хаос, чтобы спастись от уголовной ответственности за госпредательство. Об этом в своем сообщении пишет политический эксперт Петр Олещук .

Петр Порошенко. Фото: 24 Канал

"Бывшие враги Порошенко и Коломойский стали ситуативными союзниками. Как говорится, ничто так не объединяет преступников, как страх тюрьмы. Два олигарха обвиняются в том, что обворовали украинцев на миллиарды. Петр торговал с россией в войну, а Беня – воровал из ПриватБанка и заказывал киллеров для конкурентов. Теперь одного судят за госпредательство, а другого – за мошенничество и заказное убийство. Суды над ними проходят почти одновременно" , – пишет Петр Олещук.

Политический эксперт также обращает внимание на информационную активность медиаресурсов, связанных с Порошенко , и изменение тональности публикаций по Коломойскому.

"Вся медиа ферма Петра Алексеевича включилась во всю поддерживать Коломойского, как только "седовласый" дал соответствующую команду. Мошенник, который при президенте Порошенко разворовал деньги украинцев из крупнейшего банка и признан Большим судом Лондона – виновным, выставляется в СМИ шоколадного олигарха как главный "правдоруб". После ледокола, конечно. При этом Петра не останавливает даже то, что Коломойский обвиняется в заказном убийстве юриста, который отказался фальсифицировать документы в пользу" , — отмечает Олещук.

Отдельно Петр Олещук объясняет, с какой целью Порошенко публично и неформально поддерживает Коломойского.

"Основная причина, почему Порошенко поддерживает Коломойского, ясна. Ему нужно посеять хаос в стране, чтобы спастись от тюрьмы за госпредательство. И опасается Порошенко не просто так. Дело в том, что за четыре года войны пока украинцы погибают, Петр продолжает фантастически обогащаться. Согласно информации издания NV, в 2025 году он стал первым богатейшим политиком-олигархом Украины. За два года войны этот персонаж обогатился в 20 раз и имеет состояние, приближающееся к $1,5 млрд. Санкции введенные против Порошенко не позволяют ему быстро вывести средства из страны. Поэтому он ищет разные "схемы". Отсюда и попытки фиктивно развестись с женой, переписав имущество на нее, и периодические денежные "подарки" в размере 1 млн долларов военнообязанным сыновьям, скрывающимся в Лондоне с начала полномасштабного вторжения " , – отмечает Петр Олещук.

Эксперт также отмечает, что единственный шанс на спасение Порошенко от тюрьмы – хаос в стране.

"Поэтому складывается так, что единственное спасение Петра от тюрьмы – свержение государственной власти и хаос в стране. Кроме войны извне, Порошенко очень выгодна политическая война внутри. Он готов даже возглавить эту войну. Станьте главкомом армии из таких, как Коломойский и более мелких мошенников и вредителей. Поэтому Петр пытается толкать страну в пропасть всем, чем может подыгрывать Коломойскому, ездить по Европе с просьбой не верить Президенту, запускать своего ручного Гончаренко, чтобы тот подрывал доверие к ВСУ. Петру Алексеевичу нужно спасти состояние и продолжить зарабатывать в Украине и на Украине. А уже потом можно и на пенсию, к сыновьям в Лондон или греть живот до соседей Свинарчуков на виллу в Испанию. Кумы как никак" - резюмирует Петр Олещук.