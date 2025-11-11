logo_ukra

Помер скандальний екснардеп Геннадій Балашов: що сталося
Помер скандальний екснардеп Геннадій Балашов: що сталося

Про причину смерті лідера політичної партії «5.10» Геннадія Балашова наразі невідомо

11 листопада 2025, 19:20
Лиля Воробьева

 Колишній народний депутат і лідер партії "5.10" Геннадій Балашов помер у віці 64 років. Про це повідомляють "Коментарі" з посиланням на парламентаря-втікача Артема Дмитрука та представника політсили "5.10" Юрія Коновальчука. Причини смерті наразі невідомі.

Помер скандальний екснардеп Геннадій Балашов: що сталося

Геннадій Балашов (фото з відкритих джерел)

