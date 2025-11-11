Помер скандальний екснардеп Геннадій Балашов: що сталося

Колишній народний депутат і лідер партії "5.10" Геннадій Балашов помер у віці 64 років. Про це повідомляють "Коментарі" з посиланням на парламентаря-втікача Артема Дмитрука та представника політсили "5.10" Юрія Коновальчука. Причини смерті наразі невідомі.

Геннадій Балашов (фото з відкритих джерел)

померла Валентина Підвербна — жінка, яка у 2011 році народила дитину у віці 65 років після процедури штучного запліднення. Про її смерть повідомила місцева волонтерка. Останні роки Підвербна проживала у Чернігові, мала проблеми зі здоров’ям. Її донька Анна-Марія нині перебуває під опікою соціальних служб.

Про смерть Валентини Підвербної повідомила чернігівська волонтерка Оксана Тунік-Фриз, яка знала її особисто та допомагала родині. Жінка померла на 81-му році життя. Вона мешкала у Чернігові, останнім часом мала проблеми зі здоров’ям.