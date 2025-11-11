Скончался скандальный экснардеп Геннадий Балашов: что произошло

Бывший народный депутат и лидер партии "5.10" Геннадий Балашов скончался в возрасте 64 лет. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на беглого парламентария Артема Дмитрука и представителя политсилы "5.10" Юрия Коновальчука. Причины смерти пока неизвестны.

Геннадий Балашов (фото из открытых источников)

умерла Валентина Пидвербная — женщина, которая в 2011 году родила ребенка в возрасте 65 лет после процедуры искусственного оплодотворения. О ее смерти сообщила местная волонтер. В последние годы Подвербная проживала в Чернигове, имела проблемы со здоровьем. Ее дочь Анна-Мария сейчас находится на попечении социальных служб.

