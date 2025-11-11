logo

BTC/USD

103428

ETH/USD

3487.03

USD/UAH

42.01

EUR/UAH

48.61

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2025 Скончался скандальный экснардеп Геннадий Балашов: что произошло
commentss НОВОСТИ Все новости

Скончался скандальный экснардеп Геннадий Балашов: что произошло

О причине смерти лидера политической партии «5.10» Геннадия Балашова неизвестно

11 ноября 2025, 19:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Бывший народный депутат и лидер партии "5.10" Геннадий Балашов скончался в возрасте 64 лет. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на беглого парламентария Артема Дмитрука и представителя политсилы "5.10" Юрия Коновальчука. Причины смерти пока неизвестны.

Скончался скандальный экснардеп Геннадий Балашов: что произошло

Геннадий Балашов (фото из открытых источников)

умерла Валентина Пидвербная — женщина, которая в 2011 году родила ребенка в возрасте 65 лет после процедуры искусственного оплодотворения. О ее смерти сообщила местная волонтер. В последние годы Подвербная проживала в Чернигове, имела проблемы со здоровьем. Ее дочь Анна-Мария сейчас находится на попечении социальных служб.

О смерти Валентины Подвербной сообщила черниговская волонтер Оксана Туник-Фриз, которая знала ее лично и помогала семье. Женщина скончалась на 81-м году жизни. Она жила в Чернигове, в последнее время имела проблемы со здоровьем.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости
atalanta