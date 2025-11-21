Підсумки зустрічі Зеленського зі «слугами народу»: чому він вирішив йти ва-банк

Судячи з інформації про підсумки зустрічі президента України Володимира Зеленського з фракцією "Слуги народу", він вирішив іти ва-банк. Таку думку висловив політичний аналітик, блогер Карл Волох.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

"Цікаво, на що Зеленський розраховує і як буде вирішувати політичну кризу? Буде це демонстрація "незламності" в переговорах по мирному плану Трампа, що має дати йому суспільну підтримку? Але це "чрєвато" викидом нових викривальних матеріалів, котрі НАБУ по команді поки що притримує", – зазначив блогер.

Він продовжує, можливо Зеленський розраховує, що далі з викриттями американці не підуть, бо це, в кінцевому рахунку, може вдарити по їх власних політичних інтересах.

"Чи буде, навпаки, на самих переговорах демонструвати максимальну поступливість, попри голосні патріотичні заяви? Чи він уже взагалі нічого не прораховує, а просто діє відповідно до уявлення про сильного лідера, котрим бачить себе з 2022? Якщо чесно, мені жоден із варіантів не подобається", – констатував Карл Волох.

Читайте також на порталі "Коментарі" — ситуація навколо мирної ініціативи адміністрації Трампа досить сумна і складна не тільки для президента України Володимира Зеленського, а й в цілому для України. Вся справа у тому, що Зеленський звик до того, що з ним мусить рахуватися Захід, бо йому діватися нікуди. Тому сварився із Заходом, показував свої примхи. А у середині країни будував вертикаль, яка дуже схожа на ту, що була за Януковича. Розумів, що нині протести малоймовірні. Про це розповідає політичний аналітик і журналіст Юрій Луканов.

Також видання "Коментарі" повідомляло – офіційний Вашингтон вважає, що підписання мирної угоди, яку розробляє Білий дім, має бути терміновим через ситуацію в Україні. Як передає портал "Коментарі", про це у розмові з журналістами заявив високопосадовець, який спілкувався на умовах анонімності.



