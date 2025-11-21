Підсумки зустрічі Зеленського зі «слугами народу»: чому він вирішив йти ва-банк

Рубрики
Кравцев Сергей
Судячи з інформації про підсумки зустрічі президента України Володимира Зеленського з фракцією "Слуги народу", він вирішив іти ва-банк. Таку думку висловив політичний аналітик, блогер Карл Волох.
Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України
Він продовжує, можливо Зеленський розраховує, що далі з викриттями американці не підуть, бо це, в кінцевому рахунку, може вдарити по їх власних політичних інтересах.
