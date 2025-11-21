Итоги встречи Зеленского со «слугами народа»: почему он решил идти ва-банк

Судя по информации об итогах встречи президента Украины Владимира Зеленского с фракцией "Слуги народа", он решил идти ва-банк. Такое мнение высказал политический аналитик, блогер Карл Волох.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Интересно, на что Зеленский рассчитывает и как будет разрешать политический кризис? Будет ли это демонстрация "несокрушимости" в переговорах по мирному плану Трампа, которая должна оказать ему общественную поддержку? Но это "чревато" выбросом новых разоблачительных материалов, которые НАБУ по команде пока придерживает", – отметил блогер.

Он продолжает, возможно, Зеленский рассчитывает, что дальше с разоблачениями американцы не пойдут, потому что это, в конечном счете, может ударить по их собственным политическим интересам.

"Будет ли, наоборот, на самих переговорах демонстрировать максимальную уступчивость, несмотря на громкие патриотические заявления? Или он уже вообще ничего не просчитывает, а просто действует в соответствии с представлением о сильном лидере, которым видит себя с 2022 года? Если честно, мне ни один вариант не нравится", – констатировал Карл Волох.

