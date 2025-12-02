Опозиція знову заблокувала трибуну у Верховній Раді: виставляє дві вимоги

Рубрики
Фракція партії "Європейська Солідарність" заблокувала трибуну Верховної Ради з вимогою відставки уряду та зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.
Європейська Солідарність заблокувала трибуну у Раді. Фото: з відкритих джерел
Блокуючи трибуну парламенту, народні депутати від "Європейської Солідарності" також скандували: "Уряд – геть".
За словами лідера "ЄС" Петра Порошенка, саме від парламенту залежить, чи здатна країна подолати кризу, в якій опинилася країна.
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що парламент сьогодні мав розглянути перелік важливих законів, у тому числі й питання, пов'язані із перекладом конвенції, де треба було забрати російську мову.
Після блокування трибуни речник оголосив перерву в засіданні, хоча окремі депутати зазначають, що на цьому сьогоднішнє засідання буде завершено.
