Оппозиция снова заблокировала трибуну в Верховной Раде: выставляет два требования

Фракция партии "Европейская Солидарность" заблокировала трибуну Верховной Рады с требованием отставки правительства и встречи с президентом Владимиром Зеленским.

Европейская Солидарность заблокировала трибуну в Раде. Фото: из открытых источников

Блокируя трибуну парламента народные депутаты от "Европейской Солидарности" также скандировали: "Правительство – вон".

По словам лидера "ЕС" Петра Порошенко, именно от парламента зависит, способна ли страна преодолеть кризис, в котором оказалась страна.

"Во-первых, мы продолжаем сбор подписей за перезагрузку правительства и создание новой коалиции. Во-вторых, нужно срочно убрать из правительства всех фигурантов пленок Ермака-Миндича... Мы должны взять на себя ответственность и уволить их. И не только по коррупции. Но и тех, кто давил на правоохранительные органы для того, чтобы обеспечить незаконное уголовное преследование детективов НАБУ, активистов, оппозиции... И срочная встреча с Зеленским сразу после его возвращения, чтобы совместно поделиться и разработать стратегию мирного процесса", – сказал Порошенко.

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что парламент сегодня должен был рассмотреть перечень важных законов, в том числе и вопросы, связанные с переводом конвенции, где надо было забрать русский язык.

После блокирования трибуны спикер объявил перерыв в заседании, хотя отдельные депутаты отмечают, что на этом сегодняшнее заседание будет завершено.

