Оппозиция снова заблокировала трибуну в Верховной Раде: выставляет два требования

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Фракция партии "Европейская Солидарность" заблокировала трибуну Верховной Рады с требованием отставки правительства и встречи с президентом Владимиром Зеленским.
Европейская Солидарность заблокировала трибуну в Раде. Фото: из открытых источников
Блокируя трибуну парламента народные депутаты от "Европейской Солидарности" также скандировали: "Правительство – вон".
По словам лидера "ЕС" Петра Порошенко, именно от парламента зависит, способна ли страна преодолеть кризис, в котором оказалась страна.
Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что парламент сегодня должен был рассмотреть перечень важных законов, в том числе и вопросы, связанные с переводом конвенции, где надо было забрать русский язык.
После блокирования трибуны спикер объявил перерыв в заседании, хотя отдельные депутаты отмечают, что на этом сегодняшнее заседание будет завершено.
Читайте также на портале "Комментарии" — украинская делегация представила президенту Владимиру Зеленскому подробный отчёт о результатах переговоров, которые прошли во Флориде с участием американской стороны. Об этом глава государства сообщил в своём Telegram-канале.