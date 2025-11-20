Елена Дума прокомментировала новость о своем визите в офис Миндича

Бывшая руководитель АРМА Елена Дума заявила в комментарии Общественному, что не заходила в частную клинику DMC, фигурирующую в расследовании НАБУ как возможный "бэк-офис" для отмывания средств в рамках дела о коррупции в "Энергоатоме". Она также заверила, что не знакома с Тимуром Миндичем, бизнесменом Ильей Цукерманом и другими участниками расследования.

Елена Дума про визит около офиса Миндича

Заявление прозвучало после публикации Украинской правды, где журналисты сообщили, что Дума якобы находилась в этой клинике в мае. Издание обнародовало видео, на котором похожая на нее женщина заходит во двор медучреждения. В комментарии Общественному бывшая глава АРМА подтвердила, что на записи действительно изображена она, однако утверждает, что просто проходила мимо здания.

В самом АРМА несколько дней назад объявили о начале внутреннего расследования возможной связи отдельных сотрудников с фигурантами дела "Мидас". Напомним, Дума подала в отставку 30 июля — сразу после публикации "УП" о возможном прослушивании квартиры Тимура Миндича. Летом она публично поддерживала законодательные инициативы, которые могли ограничить независимость НАБУ и САП.

Сама эксруководительница уверяет, что не имеет отношения ни к фигурантам дела, ни к деятельности клиники, которую следствие считает одним из центров координации коррупционной схемы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что бывшая руководительница АРМА Елена Дума попала в объектив журналистов возле здания, которое детективы НАБУ называют "бэк-офисом" группы бизнесмена Тимура Миндича, который использовался для отмывания средств. Об этом идет речь в новом расследовании журналиста Михаила Ткача для "Украинской правды".