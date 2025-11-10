Сразу два министра могут потерять свои должности из-за коррупционного скандала: в ВР уже подали постановление

В Верховной Раде зарегистрировано постановление об увольнении министра юстиции Германа Галущенко и министерши энергетики Светланы Гринчук. Документ подал народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк после того, как Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) раскрыло масштабную коррупционную схему в сфере энергетики.

Светлана Гринчук и Герман Галущенко. Фото из открытых источников

10 ноября НАБУ совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) сообщили о проведении операции под названием "Мидас". Она продолжалась более 15 месяцев и включала около 1000 часов аудиозаписей. По данным следователей, задокументирована деятельность высокопоставленной преступной организации, которая оказала влияние на стратегические предприятия государственного сектора, в частности на АО "НАЭК "Энергоатом"".

"Обличена высокоуровневая преступная организация в сферах энергетики и обороны. Коррупция в энергетике, отмывание средств, незаконное обогащение", — сообщают в НАБУ.

Правоохранители провели более 70 обысков, в которые были привлечены все детективы бюро. Также обнародованы аудиозаписи, где, по версии следствия, чиновники обсуждают "откаты" и схемы распределения денег.

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что обыски проводятся не только в офисах "Энергоатома", но и у бывшего министра энергетики Германа Галущенко, ныне возглавляющего Министерство юстиции.

Железняк считает, что здесь может быть речь о Гринчук

По словам Железняка, к коррупционным схемам может быть причастна и действующая министерша энергетики Светлана Гринчук. Депутат заявил, что уже подал в парламент постановление об увольнении обоих чиновников.

"Мое постановление об увольнении Гринчук и Галущенко с должностей членов правительства уже в Раде. Юлия Свириденко, а что там у вас? Будет инициатива выбросить это позорище из своего Кабмина?", — написал Железняк в своем Telegram.

